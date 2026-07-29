ГАИ Петербурга предлагает допускать к СИМ только лиц с водительскими правами

Для наведения порядка в сфере средств индивидуальной мобильности (СИМ) необходимо повысить порог допуска к управлению электросамокатами, электровелосипедами и другими подобными устройствами. И сделать неотвратимым наступление ответственности за нарушение ПДД со стороны пользователей и владельцев СИМ.

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Как сообщили представители петербургской Госавтоинспекции, количество дорожно-транспортных происшествий с участием СИМ в Северной столице за первые шесть месяцев текущего года выросло более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Сотрудники ГАИ называют несколько причин роста печальной статистики. Во-первых, активно растет кикшеринг, число курьеров и СИМ в частном пользовании. По данным транспортной комиссии Заксобрания Петербурга, за четыре года количество электросамокатов в городе увеличилось с 10 до 60-70 тысяч. "Поголовье" официально зарегистрированных электровелосипедов - только курьерских! - с 15 тысяч за три года возросло до 45 тысяч. Поездок становится больше, а с ними - и ДТП. Во-вторых, СИМ все чаще используются гражданами как средство развлечения. Иногда "покатушки" совершаются в нетрезвом виде и заканчиваются плохо. Еще одной причиной в ГАИ считают ослабление контроля родителей за поведением своих детей.

В дорожной полиции с тревогой отмечают: все больше становится наездов СИМ на пешеходов, как и попыток скрыться с места ДТП. Уходу от ответственности способствует отсутствие регистрационных знаков у частных моноколес, электросамокатов и электровелосипедов. В петербургском ГАИ убеждены в необходимости официальной регистрации каждого СИМ в качестве транспортного средства, с установкой знака. Но главной мерой по нормализации ситуации могло бы стать введение обязанности получить водительские права на управление СИМ. Для этого специалисты предлагают либо ввести отдельную категорию прав, либо расширить действующую категорию "М", дающую сегодня ее обладателям возможность управлять мопедами, скутерами, мотороллерами и легкими квадроциклами.

"Тогда и мы как надзорный орган сможем четко понимать: если нет у тебя водительского удостоверения, значит не имеешь права управлять, - объясняет заместитель начальника Управления ГАИ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти полковник полиции Антон Ахминов. - А кикшеринг перед тем, как разрешить доступ к управлению электросамокатом, должен будет запросить документы, подтверждающие законность управления этим самокатом".

Введение водительских удостоверений на СИМ автоматически повлечет и усиление ответственности для нарушителей. Совершеннолетних граждан, сбивших пешехода на самокате и покинувших место ДТП, можно будет автоматически лишать водительских прав, в том числе на управление автомобилем или мотоциклом, если они имеются. "А если не имеются, то должны быть применены санкции, соответствующие санкциям к лицу, не имеющему права управления транспортным средством", - объясняет полковник Ахминов.

"Давно пора", - так отреагировал на предложение петербургских гаишников главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков. По его мнению, новые категории для СИМ выдумывать не следует, поскольку все равно никто не будет учиться и сдавать экзамены только "на самокат". "Нужно просто включить электросамокаты и прочие СИМы в мопедную категорию "М". Детские (маломощные) самокаты нужно оставить в покое, а для управления мощным самокатом - будь добр, открывай категорию. И выдать такие права можно с 16 лет (как сейчас) или в еще более раннем возрасте, хоть с 14 лет", - предлагает Кадаков.

Эксперт по безопасности дорожного движения, член Общественной палаты РФ Александр Холодов тоже предлагает распространить категорию "М" на средства индивидуальной мобильности, но при этом упростить процедуру получения таких прав для тех, кому не нужны другие категории. Например: разрешить сдавать экзамен только по теории, без вождения; разрешить самоподготовку к экзамену или упрощенные курсы в автошколах. К обучению пользователей СИМ можно привлечь общественные организации, такие как Всероссийское общество автомобилистов. Можно даже разрешить открывать такие курсы кикшеринговым компаниям, чтобы они своих пользователей учили или компенсировали им стоимость обучения, рассуждает член Общественной палаты РФ. "Например, вы заплатили пять тысяч рублей за онлайн-курсы, но при этом вам кикшеринговая компания на пять тысяч каких-нибудь бонусов начислила, чтобы вы могли пользоваться у них электросамокатом на эту же сумму", - сказал Холодов корреспонденту "РГ".

Введение водительских прав на СИМ, считает эксперт, во-первых, заставит пользователей выучить ПДД, а во-вторых, отсечет тех, кто по медицинским причинам вообще не должен получить водительское удостоверение: алкоголиков, наркоманов, психически нездоровых людей. И третий момент: как уже говорилось, нарушителей можно будет лишать прав на управление любыми ТС, например за езду в нетрезвом виде. Это должно дисциплинировать тех, кто сегодня воспринимает СИМ как безответственный транспорт.

"Ну, и с несовершеннолетними тоже это отчасти решит проблему. Нет водительского удостоверения на СИМ - значит не имеешь права управлять. Хочешь управлять СИМ - изучи Правила дорожного движения, сдай экзамен", - добавляет Александр Холодов. Он рассчитывает, что получение первого водительского удостоверения категории "М" будет способствовать воспитанию у молодежи правильного отношения к дорожному движению.

...Идею ГАИ приветствовали в парламенте Санкт-Петербурга. Глава транспортной комиссии Заксобрания Алексей Цивилев отметил, что сегодня администрирование нарушений ПДД на 95 процентов автоматизировано через камеры фото- и видеофиксации. "Но если у СИМ нет номеров, а у пользователей нет прав, то просто некого и не за что привлечь к ответственности. Их надо физически ловить, а это очень сложно, для этого нужно много людей, а сейчас полиции дел хватает и без этого. Поэтому полностью поддерживаем. Если мы хотим действительно идти к снижению аварийности, то правила должны соблюдать все", - сказал Алексей Цивилев в своем комментарии для "РГ".