Почему не стоит постоянно ставить климат на 16 градусов

В жаркий день многие водители сразу устанавливают климат-контроль на 16 °C. Кажется, что минимальное значение должно заставить систему работать сильнее и быстрее охладить салон. На практике автоматический климат устроен иначе.

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Цифра на дисплее показывает желаемую температуру, а не мощность кондиционера. Автомобильный эксперт Дмитрий Новиков объяснил корреспонденту 32CARS.RU, что исправная система самостоятельно определяет, насколько интенсивно ей нужно работать.

Если машина нагрелась на солнце до 40–50 °C, климат-контроль видит большую разницу и при настройке на 16, и при 22 °C. В первые минуты он обычно включает сильный обдув, направляет в салон максимально холодный воздух и использует рециркуляцию.

Поэтому заметной разницы в скорости охлаждения сначала может не быть. При минимальной настройке система лишь дольше сохранит высокую скорость вентилятора и позже перейдет в более спокойный режим.

Стоит учитывать и обозначения на панели. Значение 16 °C может быть обычной настройкой автоматического климата. Режим LO иногда означает непрерывное максимальное охлаждение, а MAX A/C способен сразу включить рециркуляцию и усиленный обдув через передние дефлекторы.

Однако ни один из этих режимов не исправит неисправный кондиционер. Если салон долго остается горячим, причиной могут быть грязный фильтр, недостаток хладагента, проблемы с компрессором, вентилятором или заслонками.

Быстрее охладить машину помогает простая последовательность действий. Сначала нужно открыть двери или окна и выпустить раскаленный воздух. Затем можно начать движение, закрыть окна, включить кондиционер и ненадолго активировать рециркуляцию.

После того как температура станет комфортнее, достаточно выбрать автоматический режим и установить 21–23 °C. Постоянно держать систему на минимуме нет необходимости.

Отдельное значение имеет направление воздуха. Если холодный поток постоянно попадает в лицо или на руки, возникает локальное ощущение холода, но остальная часть салона может оставаться нагретой. Более равномерный результат дает направление центральных дефлекторов немного вверх.

Когда исправный алгоритм не помогает и климат долго работает на максимуме без заметного результата, причина находится не в выбранной цифре. В таком случае систему стоит проверить в сервисе.