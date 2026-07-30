Почему кузов Lada Niva Legend оцинкован не полностью

Модернизированная Lada Niva Legend впервые за почти полвека получила оцинкованные кузовные элементы. Однако инженеры АвтоВАЗа решили не обрабатывать защитным покрытием весь кузов автомобиля. В компании объяснили, что такой подход связан не с техническими ограничениями, а с желанием сохранить доступную цену внедорожника.

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Серийный выпуск обновленной модели стартовал 20 июля 2026 года. Это стало одним из самых заметных изменений за всю историю легендарного российского внедорожника, который выпускается уже 49 лет.

Почему АвтоВАЗ отказался от полной оцинковки кузова

Директор по продуктам и программам АвтоВАЗа Леонид Орлов рассказал, что специалисты предприятия рассматривали вариант полной оцинковки кузова. По его словам, технологических проблем для этого нет.

Однако такая мера неизбежно привела бы к росту себестоимости автомобиля и, как следствие, к увеличению цены для покупателей.

Вместо этого инженеры провели анализ кузовных элементов и определили зоны, которые наиболее подвержены появлению коррозии. Именно эти детали получили горячую двустороннюю оцинковку.

В АвтоВАЗе считают, что такой вариант позволяет решить главную проблему владельцев старых Niva Legend — ускоренное появление ржавчины в уязвимых местах.

Какие детали новой Niva Legend получили защиту от коррозии

Оцинковка появилась на следующих элементах кузова:

капот и его кромка; панель облицовки радиатора; крыша с передней и задней кромками; наружная панель задка; наружная и внутренняя панели задней двери; нижняя часть кузова под дверями.

Именно эти зоны специалисты считают наиболее важными с точки зрения защиты от коррозии.

Какая гарантия будет на кузов новой Нивы

АвтоВАЗ заявил, что продолжит выполнять гарантийные обязательства и рассчитывает на заметное увеличение срока службы кузова.

На кузовные детали Lada Niva Legend действует гарантия от сквозной коррозии сроком на 6 лет. Общая гарантия на автомобиль составляет 2 года или 50 тысяч километров пробега.

При этом полная оцинковка кузова могла бы сделать автомобиль значительно дороже, что противоречило бы позиции модели на рынке.

Новая Niva Legend получит еще одно важное изменение

Помимо оцинкованных элементов кузова, обновленный внедорожник получил новый силовой агрегат. Продажи модернизированной версии стартуют в конце августа 2026 года.

АвтоВАЗ рассчитывает, что модель сохранит статус одного из самых доступных полноприводных автомобилей в России и останется востребованной среди покупателей, которым нужен простой и надежный внедорожник для тяжелых условий эксплуатации.

Несмотря на частичную оцинковку, появление защитного покрытия стало важным шагом для Niva Legend, которая долгие годы подвергалась критике именно из-за проблем с коррозией.