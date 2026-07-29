Машины с пробегом начали продавать по-новому

Продажа подержанных корпоративных машин всегда была долгим процессом, который мог затянуться на месяцы. Однако новые цифровые сервисы помогли ускорить проверки техники почти вдвое - на 40 процентов, сообщило агентство «Автостат».

«Автостат» отмечает, что в рамках работы цифровых сервисов специалист теперь просто проводит выездной осмотр по строгому шаблону на смартфоне. В рамках этой процедуры сразу фиксируются VIN-код, фото, видео и геометки, а готовое объявление мгновенно уходит на торги.

Схема быстро прижилась не только с легковыми авто, но и с коммерческим транспортом. С начала 2025 года через такие электронные осмотры прошло уже больше 1000 машин, причем около 300 из них оказались грузовиками.

Как отмечает «Автостат», для покупателей в B2B-сегменте это плюс: они получают структурированный отчет о состоянии машины еще до начала аукциона.

«Цифровизация сама по себе не гарантирует ускорения продаж, но может стать одним из факторов, повышающих управляемость процесса», - подчеркнули аналитики.

По версии агентства, этот подход представляет собой лишь часть глобального переворота в управлении корпоративным транспортом.