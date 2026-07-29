Законно ли выписывать штрафы по фото, сделанным вручную

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин раскритиковал в эфире НСН практику вынесения штрафов на основании фото‑ и видеофиксации, когда снимки делают не автоматические комплексы, а люди.

Верховный суд (ВС) подтвердил незаконность использования инспекторами планшетов для штрафования водителей за парковку в запрещенных местах, сообщает «Коммерсант». Поводом послужила жалоба водителя из Саратовской области, которого оштрафовала ГИБДД за стоянку под запрещающим знаком. Суды в регионах не защитили автомобилиста, но высшая судебная инстанция штраф отменила. Инспектор самостоятельно выбирает, на какую машину навести камеру, а это не является автоматическим режимом фиксации, решил ВС. Шапарин указал на противоречие между законом и реальной практикой и подчеркнул, что из‑за этого водителям приходится оспаривать штрафы в судах.

«Это очень распространённая ситуация: подобная практика встречается во многих регионах России — и она создаёт серьёзные проблемы. Мы рассчитываем, что суды будут уделять этому внимание, и надеемся на исполнение базовых судебных решений. Ведь совершенно неприемлемо, когда суд признаёт штрафы незаконными, а люди продолжают их получать. В законодательстве чётко прописано, что такое фото‑ и видеофиксация: здесь не может быть двух мнений. Фиксация не должна зависеть от человека — он не должен ходить и фотографировать. Нужно либо изменить законодательство, либо привести правоприменительную практику в соответствие с ним. Оспорить подобные штрафы удаётся только в судебном порядке, и это создаёт для россиян большие трудности — люди не хотят тратить на это время и силы. Планшеты будут применять там, где это выгодно и где недоступна автоматизированная техника», — сказал собеседник НСН.

Ранее главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков скептически отнесся к инициативе по отмене «бесполезных» штрафов. В разговоре с НСН автоэксперт назвал это предвыборным пиаром и усомнился в возможности реализации законопроекта из-за несовершенства систем контроля.