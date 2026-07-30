В июне в Южно-Сахалинске состоялась международная презентация автобусов HIGER V-серии с выставкой моделей V9, V12 и V12 pro. Ее провели компания ООО "СМ Трейдинг" совместно с ООО "Русбизнесавто" и заводом-производителем HIGER BusCompanyLimited.

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Познакомиться с новым поколением пассажирского транспорта собрались представители заинтересованных компаний и организаций. Информация и материалы, представленные в ходе мероприятия, вызвали интерес у многих из них.

Автобусы HIGER V-серии - не просто очередная модель на рынке. Это квинтэссенция передовых инженерных разработок, приоритетными направлениями которых стали безопасность, комфорт пассажиров и экономическая эффективность для перевозчика. Автобусы оснащаются мощными двигателями (например, Cummins, Yuchai) с увеличенным межсервисным интервалом до 30 тысяч километров. Техника изначально проектируется с учетом российских дорожных и климатических условий (усиленная подвеска, дополнительное утепление салона). Наличие систем активной и пассивной безопасности, современных систем климат-контроля, комфортабельных кресел и мультимедиа позволяет обеспечивать максимальные условия безопасности и комфорта, а наличие экономичных дизельных и экологичных газомоторных версий (CNG) существенно снижает эксплуатационные расходы.

Со сложным рельефом и суровыми климатическими условиями Сахалинской области требования к технике возрастают многократно. Новая серия автобусов создана с учетом этих вызовов, поскольку усиленная конструкция кузова, современные системы безопасности и мощный, но экономичный двигатель позволяют гарантировать бесперебойную работу техники. Современные автобусы HIGER оснащены сложными системами, требующими регулярного обслуживания специально обученным персоналом. Поэтому в Южно-Сахалинске создан официальный сервисный центр HIGER, обеспечивающий гарантийное и постгарантийное обслуживание дизельных и газовых автобусов.

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Олег Воеводин, один из учредителей дилерского и сервисного центров HIGER на Сахалине:

- Для нас большая честь представлять этот продукт на сахалинской земле. Автобусы HIGER - это надежная, экономичная и комфортабельная техника от одного из ведущих мировых производителей из КНР. Мы уверены, что их внедрение станет значимым вкладом в модернизацию транспортной системы Сахалина и повысит качество жизни его жителей. Доверяя обслуживание автобусов HIGER нашей станции, бизнес инвестирует в надежность техники и безопасность пассажиров.

Справка

Модельный ряд HIGER включает:

- туристические и междугородние, в том числе новой V-серии, флагманские модели для дальних поездок и экскурсий, обеспечивающие максимальный комфорт для пассажиров в пути;

- специализированные туристические и экскурсионные модели - двухэтажные автобусы (даблдекеры), которые сочетают стильный дизайн, панорамный обзор и повышенную вместимость, что делает их идеальными для обзорных экскурсий;

- городские модели - надежные автобусы большой и средней вместимости, созданные для работы на интенсивных городских маршрутах;

- для пригородных и междугородних перевозок маломобильных граждан адаптируются базовые модели, которые оснащаются электрогидроподъемниками и выдвижными аппарелями для инвалидных колясок.