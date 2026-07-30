Поставки китайских шин в Россию взлетели

По итогам июня поставки шин китайского производства в Россию достигли 2,99 миллиона единиц общей стоимостью 85 миллионов долларов, оба значения являются максимальными за месяц. Об этом со ссылкой на данные Таможенного управления КНР, «Коммерсантъ».

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Статистика по экспорту из Китая доступна только с 2015 года, однако до этого времени доля китайских покрышек в России и их поставки были минимальными.

В прошлом месяце наблюдался двукратный рост в годовом выражении, а по сравнению с маем продажи выросли в 1,8 раза в штуках и в 1,9 раза в деньгах. За все полугодие экспорт вырос на 60 процентов в штуках (12,7 миллиона шин) и на 40 процентов в деньгах (322 миллиона долларов).

По мнению экспертов, такой всплеск спровоцирован угрозой, которое несет расследование импорта легковых и легкогрузовых шин в ЕАЭС. Одним из его возможных итогов считается введение пошлин в размере до 30 процентов, что сделает бизнес значительно менее выгодным.

Партнер SBS Дмитрий Бабанский считает, что с помощью наращивания поставок экспортеры пытаются заранее захватить максимальную долю рынка до введения торговых барьеров. Однако гендиректор холдинга «Кордиант» Дмитрий Горбачев называет главной причиной всплеска крепкий рубль, позволяющий импортерам увеличить доходы.

По его словам, из-за действий китайских конкурентов российские производители несут существенные убытки и оказались в «очень тяжелой ситуации». Представитель Ikon Tyres подтвердил, что давление со стороны импорта растет, а самой сложной ситуация для отечественных производителей выглядит в бюджетном сегменте.

Собеседники издания в отрасли предупреждают, что рост поставок может спровоцировать избыток их запасов, а значит, рост цен на них будет сдержанным. Такая динамика усугубит проблемы производителей.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия ввела антидемпинговые пошлины на китайские шины для легковых автомобилей, легких грузовиков и автобусов в размере от 4,3 до 45,3 процента.