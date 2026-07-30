В России стоимость новой Hyundai Elantra начинается от 1,61 млн рублей

В Россию вернутся в продажу седаны Hyundai Elantra седьмого поколения – их будут привозить через каналы параллельного импорта. Поставки намерены осуществлять из Китая, Кореи и Казахстана. Нижний порог стоимости модели начинается с 1,6 млн рублей за версию Smart. Об этом сообщает Pravda.Ru.

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В пакет входят цифровая приборная панель, кондиционер, электроника запуска двигателя, электронный ручной тормоз с Auto Hold, датчики света и дождя, камера заднего вида с парктрониками и 17-дюймовые диски.

Автоэксперт Игорь Моржаретто уточнил, что в крупных городах может отмечаться разброс цен и наличие разных технических версий – это обусловлено спецификой параллельного импорта, так как стоимость зависит от страны ввоза, логистики и конкретной спецификации автомобиля.