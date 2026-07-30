Kia Sportage пятого поколения поставляется в РФ от 2,8 млн рублей

Kia Sportage пятого поколения поставляется в РФ с ценами от 2,8 млн рублей.

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Британское издание WhatCar признало Kia Sportage лучшим семейным кроссовером, и теперь эти машины снова доступны в России. Дорестайлинговый кроссовер пятого поколения официально ушел с рынка, но сейчас его привозят по альтернативным каналам – минимальная цена заказа стартует от 2,8 млн рублей.

Такую сумму просят в Брянске за доставку «под ключ» с льготным утильсбором и полным набором документов для регистрации в ГАИ (ЭПТС, СБКТС и остальное). Речь о базовой версии со 150-сильным двигателем 1.6 и механической коробкой.

Комплектация у этой машины богатая: цифровая приборная панель, современная мультимедиа с сенсорным экраном того же размера, отделка сидений эко-кожей, камера заднего вида с кожаным мультирулем и прочие опции.

Для сравнения: выпускаемый в Нижнем Новгороде кроссовер Volga K40 (по сути, перелицованный Geely Atlas) в аналогичной базовой версии оценивается в 2 849 000 рублей. Топовый переднеприводный Tenet T7 дилеры продают за 2 935 000 рублей, а Haval F7 2026 года выпуска в самом доступном исполнении обойдется минимум в 2 899 000 рублей.

На крупнейших классифайдах представлен около сотни дорестайлинговых Sportage без пробега по России. Машины под заказ предлагают в Москве, Рязани, Благовещенске, Кемерово, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Тюмени, Казани, Иркутске, Красноярске и еще нескольких городах.

Несколько десятков автомобилей уже в наличии. Самая низкая цена – 3 200 000 рублей – найдена в Омске: там за полноприводный вариант с 2,0-литровым 150-сильным атмосферником и классическим шестиступенчатым автоматом выставлен именно такой ценник.

Остальные продавцы просят за свежие Kia Sportage не меньше 3 300 000 рублей. Встретить такие предложения можно в Симферополе, Краснодаре, Екатеринбурге, Самаре, Тюмени, Нижнем Новгороде, Саратове, Магнитогорске, Новосибирске и других точках.

Помимо 150-сильных моторов объемом 1,6 или 2,0 литра на выбор доступны и более мощные силовые агрегаты. Например, 1,6-литровый турбодвигатель на 180 сил или 1,5-литровый 200-сильный вариант – для динамичной езды этого вполне хватает.

Тем, кому требуется максимум, предлагают версию с 2,0-литровым 236-сильным двигателем. Трансмиссия варьируется: в одних случаях работает роботизированная коробка, в других – классический гидромеханический автомат.

О перспективах самой Волги на рынке «За рулем» недавно рассуждал в отдельном материале.