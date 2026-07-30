Росстат заявил, что недельный рост стоимости бензина существенно замедлился
Росстат заявил, что недельный рост стоимости бензина в России снизился до 0,6 процента. Он составлял 1,7 процента, следует из отчета службы.
В Москве рост цен составил 0,4 процента, в Санкт-Петербурге 0,1 процента.
Дизельное топливо в среднем по России дорожать перестало.
После подорожания топлива в июне властями были предприняты меры по преодолению соответствующей тенденции. Одной из таких мер стал запрет экспорта бензина и дизеля.