Росстат заявил, что недельный рост стоимости бензина существенно замедлился

Росстат заявил, что недельный рост стоимости бензина в России снизился до 0,6 процента. Он составлял 1,7 процента, следует из отчета службы.

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В Москве рост цен составил 0,4 процента, в Санкт-Петербурге 0,1 процента.

Дизельное топливо в среднем по России дорожать перестало.

После подорожания топлива в июне властями были предприняты меры по преодолению соответствующей тенденции. Одной из таких мер стал запрет экспорта бензина и дизеля.