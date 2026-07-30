Ручник имеет преимущество перед режимом «паркинга» в АКПП

Паркинг и стояночный тормоз — это разные по усилиям и нагрузкам элемента конструкции машины, рассказал в беседе с RT автомобильный эксперт Дмитрий Попов.

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«Режим «паркинг» в автоматических коробках передач (АКПП) достаточно далёк от того, чтобы удерживать автомобиль на более-менее серьёзных наклонах поверхностей. Всё-таки стояночный тормоз удерживает на больших уклонах», — отметил он.

По его словам, стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 23 градуса.

При этом стоит помнить, что долгое неиспользование ручника, как и долгое его затяжное использование, может привести к негативным последствиям, продолжил Попов.

«Что касается долгого неиспользования. Это же тросовый привод, соответственно, трос будет закисать. А если затянуть надолго, возможна диффузия между компонентами тормозных колодок и прочими механизмами, когда они прикипают друг к другу», — отметил он.

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