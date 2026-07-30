Госавтоинспекция опровергла сообщения о новых требованиях к европротоколу

В некоторых СМИ проскочила информация о том, что сотрудники Госавтоинспекции с 1 августа будут проверять у водителей бумажные бланки европротокола.

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Однако эта информация не соответствует действительности, сообщили в Госавтоинспекции России.

В ведомстве напомнили, что перечень документов, которые водитель транспорта обязан предъявить для проверки сотруднику Госавтоинспекции, установлен пунктом 2.1 Правил дорожного движения РФ, и бумажные бланки европротокола в этот перечень не входят.

"Никаких изменений в действующее законодательство в области безопасности дорожного движения, устанавливающих с августа новые требования, не предусматривается", - отмечается в сообщении.

Напомним, что европротокол оформляется водителями самостоятельно, без участия полиции в случае мелких аварий, в которых нет пострадавших, не причинен вред третьим лицам и оба участника застрахованы по ОСАГО. Более того, оформить европротокол можно и в электронном виде с помощью приложений страховых компаний.

Более того, есть случаи, в которых ДТП вовсе оформлять не требуется. Например, если в результате аварии пострадала только машина собственника. Автомобиль съехал с дороги в кювет и ни во что не врезался. В этой ситуации страдает только сам автомобилист, если машина принадлежит ему. А поэтому оформлять такую аварию не требуется.