Автосервисы остались довольны засильем китайских шин

Китайские производители запчастей, шин и автомобилей в целом с годами улучшают качество выпускаемой продукции, сказал НСН глава Союза автосервисов России Юрий Валько.

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Экспорт легковых шин из Китая в июне достиг рекордных значений как минимум с 2015 года, пишет «Коммерсант». Поставки разогнали возможное введение повышенных импортных пошлин и крепкий рубль. Такой объем предложения грозит рисками затоваривания и демпингом со стороны китайских брендов, но может сдержать рост цен на шины для потребителей. Валько посоветовал автомобилистам обращаться в специализированные сервисы.

«Китай растёт не только в количестве, но и в качестве. Такая тенденция прослеживается и в автомобилях, и в автозапчастях, и в шинах. Я ещё несколько лет назад перевёл свой коммерческий транспорт на китайские шины и не жалею. Понятно, что стоит доверять проверенным брендам. Насыщение рынка привело к снижению маржинальности. Сегодня любая отрасль очень быстро наполняется товарами из Китая. Всё зависит от нашего регулятора — Минпромторга, который контролирует вход на рынок. Качественный контроль гарантирует, что на наших прилавках будет продукция надлежащего уровня. Мы ещё не научились правильно выговаривать все китайские автомобильные бренды. С шинами ситуация ещё сложнее. Лучше доверить выбор специалистам автосервиса — это лучшая рекомендация потребителям. Мы ведь лечим зубы не у соседа, а у дантиста. Так же и с автомобилями: лучше обратиться к профессионалам, чем покупать кота в мешке на маркетплейсе», — сказал собеседник НСН.

Ранее Валько сказал НСН, что средний возраст автопарка в России по разным подсчетам составляет от 13 до 18 лет, а чем старше автомобиль, тем дороже обходится его ремонт.