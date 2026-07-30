Белорусские таможенники раскрыли уловки, которыми пользуются контрабандисты. После распада СССР дефицитные товары из Белоруссии стали пользоваться огромным спросом у соседей. Поездки за границу превратились в настоящее соревнование на смекалку, а багажники автомобилей — в сложные инженерные конструкции для сокрытия груза. В преддверии своего 35-летия Государственный таможенный комитет Беларуси публикует страницы истории службы.

© Motor.ru

Водители снимали внутреннюю обшивку дверей автомобиля и плотно набивали образовавшиеся полости брусками сливочного масла. Ещё один популярный трюк с продуктами питания: заднее сиденье полностью заменяли огромными головками сыра. Их накрывали одеялом, а сверху усаживали детей, чтобы окончательно сбить таможенников с толку.

Алкоголь заливали прямо в бензобаки. Чтобы машина при этом могла ехать, под капотом устанавливалась скрытая канистра объемом от 5 до 10 литров с отдельной системой подачи топлива к двигателю. Однако сотрудники ГТК быстро научились распознавать такие уловки по изменившемуся звуку работы мотора и другим косвенным признакам.

© Государственный таможенный комитет Беларуси

© Государственный таможенный комитет Беларуси

© Государственный таможенный комитет Беларуси

© Государственный таможенный комитет Беларуси

© Государственный таможенный комитет Беларуси

© Государственный таможенный комитет Беларуси

© Государственный таможенный комитет Беларуси

© Государственный таможенный комитет Беларуси

Телевизоры пытались вывозить целыми автопоездами. Коробки с техникой размещали в самой глубине полуприцепа, а перед ними выкладывали сырые бревна или мешки со стекловатой. Расчет был прост: инспектор не станет разбирать весь груз ради проверки.

Контрабанду маскировали даже в стройматериалы. В пустотелых строительных блоках перевозили обувь и колготки. «Мясная» капуста. Нарушители использовали тайники в рефрижераторах, пряча товар среди слоев мяса, молочной продукции и других легальных грузов.

В начале 90-х масштабы этого движения были колоссальными. Так, только в выходные дни 1992 года таможенный пост «Варшавский мост» пропускал до 12 тысяч человек и около 5 тысяч легковых машин в сутки при проектной мощности всего в 576 единиц транспорта.