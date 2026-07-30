Как будет развиваться автобизнес в 2026 году?
Об этом и многом другом вы узнаете на выставке «ИнтерАвтоМеханика», которая пройдет с 18 по 21 августа в выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве.
Мероприятие будет очень полезным для собственников автобизнеса, дилеров, руководителей СТО, импортеров и специалистов автокомпонентной отрасли. А в последний день работы выставки «ИнтерАвтоМеханика» среди посетителей будет разыгран автомобиль – Lada Iskra SW Cross.
Деловая программа будет полностью сфокусирована на адаптации к новым экономическим и рыночным реалиям и поиске новых способов роста доходности.
- 18 августа состоится сессия «Автокомпонентная отрасль и СТО в современных условиях российского рынка: стратегии адаптации, технологические вызовы и новые точки роста»», модераторами пленарной дискуссии выступят главный редактор «За рулем» Максим Кадаков и заместитель генерального директора франчайзинговой сети «ЕвроАвто» Илья Плисов.
- 19 августа день будет полностью посвящен экономике СТО и цифровизации бизнес-процессов. А еще в этот день на выставке «ИнтерАвтоМеханика» главный редактор «За рулем» объявит списки финалистов премии Бренд Года «За рулем» по 12 номинациям.
- 20 августа состоится конференции «Автосервис как успешный бизнес».
- 21 августа профильные специалисты проанализируют рынок моторных масел и смазочных материалов. В этот же день состоится розыгрыш автомобиля Lada Iskra среди посетителей выставки.
Ели вы хотите попытать удачу в розыгрыше, найти новых деловых партнеров и узнать о самых актуальных трендах рынка СТО и автокомпонентах, получите свой бесплатный билет от «За рулем»» по ссылке, пройдя простую регистрацию. А на самом мероприятии возьмите купон у любого из экспонентов, чтобы получить шанс выиграть автомобиль.
Кстати, на протяжении четырех дней работы вставки «ИнтерАвтоМеханика-2026» будет работать интерактивная зона «АвтоМастерская», где будут проводится практические мастер-классы по повышению доходности автосервиса.
Увидимся на «ИнтерАвтоМеханике» уже совсем скоро!