Эксперты объяснили, почему грузовик Tatra 815 уважали в СССР

Чешские грузовики Tatra 815 отличаются тем, что колёса всех трёх мостов стоят с заметным развалом, из-за чего машину прозвали «криволапой» или «косолапой». Как выяснил журнал «За рулем», это не дефект, а элемент продвинутой конструкции машины.

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В основе Tatra 815 лежит фирменная хребтовая рама-труба, внутри которой проходят карданные валы к среднему и заднему мостам. Такая схема защищает трансмиссию на бездорожье и позволяет монтировать надстройку на мощном каркасе.

Главная особенность ходовой части — независимая подвеска всех колес (спереди - торсионы, сзади - рессоры), которая и даёт тот самый характерный развал колёс.

© Tatra

© Tatra

© Tatra

© Tatra

© Tatra

Специалисты отмечают, что повышенный износ резины проявляется только на асфальте, но для строительного самосвала это не главное место обитания.

Под бескапотной кабиной установлен 10-цилиндровый V-образный дизель воздушного охлаждения объёмом 15,8 литра и мощностью 280 л.с.

Tatra 815 выпускалась с 1983 по февраль 2025 года в двух-, трёх- и четырёхосных версиях. Всего за историю модели было выпущено 158 тыс. грузовиков семейства Tatra 815.