Могут ли лишить свободы за пьяную езду на электросамокате

Девушке с признаками опьянения, управлявшей электросамокатом без государственного регистрационного знака, назначили 11 суток административного ареста. Ее остановили сотрудники ГАИ на Измайловском шоссе в Москве. Пройти медицинское освидетельствование девушка отказалась, что и повлекло такое наказание, согласно части второй статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Какие санкции могут грозить людям, управляющим самокатами и велосипедами в нетрезвом состоянии, «Вечерней Москве» рассказал автоюрист, президент Московского транспортного союза и член Общественного совета при Ространснадзоре Юрий Свешников.

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Он отметил, что ситуация, при которой за пьяную езду человека отправляют под арест, нетипична для практики. Наказание за поездку на электросамокате в нетрезвом виде может зависеть от технических характеристик устройства. Существуют маломощные транспортные средства (до 0,25 киловатта, со скоростью до 25 километров в час, массой до 35 килограммов) и мощные (более 0,25 киловатта, со скоростью до 50 километров в час).

— В первом случае человек, нарушивший правила дорожного движения, считается участником движения, который не является водителем транспортного средства. Нарушение, согласно КоАП, может повлечь штраф в размере до 1500 рублей, — объяснил эксперт.

Если электросамокат уже попадает под категорию мопеда, то есть имеет мощность более 0,25 киловатта, то в этом случае управляющий им человек считается водителем механического транспортного средства. Он обязан иметь шлем, водительское удостоверение и управлять транспортным средством в трезвом состоянии. В противном случае езда в нетрезвом виде повлечет штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав управления транспортными средствами на срок до двух лет. При повторном нарушении штраф увеличивается, а кроме того, водителя могут направить на обязательные или принудительные работы, лишить свободы и прав заниматься определенной деятельностью.

— Но даже обычных водителей за пьяную езду наказывают лишением прав, а при повторном нарушении возможна уголовная ответственность. Административный арест за это не предусмотрен, — добавил автоюрист.

Был ли электросамокат арендован у кикшеринговых компаний или приобретен человеком самостоятельно, значения не имеет — важна мощность транспортного средства, в зависимости от которой управляющий им человек признается участником движения или водителем. Однако у ряда компаний есть свои внутренние санкции за подобные нарушения — штрафы в размере до 150 тысяч рублей и постоянная блокировка аккаунта.

— Понятия «электровелосипед» в правилах дорожного движения нет — есть понятия мопедов и средств индивидуальной мобильности. Опять же, если мощность электровелосипеда превышает 0,25 киловатта, то он может быть приравнен к мопедам, — объяснил собеседник «ВМ».

Люди, управляющие обычными велосипедами, приравниваются к участникам дорожного движения. Требования к их движению устанавливаются разделом 24 правил дорожного движения.

— Наказания за езду в нетрезвом виде на обычном велосипеде нет, потому что лицо, управляющее им, относится к отдельной категории участников дорожного движения, — заключил Свешников.

В марте 2026 года в Солнечногорске вынесли приговор мужчине за пьяную езду на электросамокате. Его лишили свободы на один год — из-за того, что у мужчины была непогашенная судимость, а его средство передвижения было механическим транспортным средством.