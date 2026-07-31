Тихий убийца или шумный долгожитель: цена ошибки выбора ГРМ

Инженер Николаев: ресурс цепи ГРМ до 200 тыс. км, ремня — 100–150 тыс., небрежность ведет к капремонту.

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Капитальный ремонт двигателя обходится в разы дороже планового визита в сервис, и львиная доля таких историй случается из-за игнорирования состояния газораспределительного механизма, отмечает издание Pravda.Ru.

На деле разница между этими двумя типами сводится не просто к ресурсу, а к сценарию выхода из строя. Ремень живет по строгому регламенту, и производитель жестко ограничивает его пробег. С цепью все иначе: она более живучая, но требует внимания к посторонним шумам.

Цепной привод заслуженно держит марку выносливого узла, особенно когда мотор подолгу крутится на высоких оборотах. При грамотном обслуживании узел спокойно отхаживает до 200 тысяч километров. Правда, металл со временем неизбежно растягивается, и появившийся характерный гул или треск – это уже прямое показание ехать на диагностику, а не откладывать на потом.

Ремень ГРМ, в свою очередь, работает практически бесшумно, зато материал стареет и теряет прочность даже без активной эксплуатации. Стандартный интервал замены плавает в районе 100-150 тысяч километров. Пытаться растянуть эти сроки – чистой воды рулетка, ведь внезапный обрыв в подавляющем большинстве современных моторов означает встречу клапанов с поршнями и, по сути, смерть двигателя.

Что любопытно, инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев связывает долголетие обоих механизмов с качеством залитого масла и режимом нагрузок. Грязная смазка действует как абразив, заставляя звенья и натяжители деградировать куда быстрее запланированного срока.

Критическая опасность ремня как раз в его непредсказуемости. Если растянутая цепь почти всегда предупреждает о себе задолго до фатального перескока, то ремень может просто порваться тихо и без единого намека на проблемы с внешней стороны.

«Нельзя ориентироваться только на цифры пробега из инструкции. В условиях города с частыми пробками и перепадами температур ресурс ремня сокращается, поэтому визуальный осмотр на наличие трещин должен стать регулярной процедурой», – подчеркнул эксперт.

Игнорирование сервисного регламента производителя и попытки сэкономить на комплектующих неизбежно ведут к одному и тому же финалу – капитальному ремонту двигателя. А его бюджет в конечном счете заставит горько пожалеть о том, что не были вовремя заменены ролики или не прислушались к подозрительному стуку под капотом.