Эксперты уточнили, можно ли повысить экономичность двигателя с помощью магнита
«За рулём» оценил эффективность магнитов в вопросе снижения расхода топлива. В последнее время со стороны автомобилистов вырос запрос на повышение экономичности двигателей. В качестве одного из методов снижения расхода топлива автовладельцам предлагают использовать всевозможные устройства на основе изменения магнитного поля. Эксперт издания «За рулём» Михаил Колодочкин проанализировал ситуацию.
Подобные исследования действительно ведутся, отметил Колодочкин. Так, отдельные разработчики заявляют об успехах: например, сообщается о возможности снизить расход дизельного топлива на 5% при пропускании горючего через магнитное поле с индукцией 0,4 Тл (Тесла).
Однако официальная наука относится к таким заявлениям скептически. Специалисты «За рулём» десятилетиями тестировали различные устройства для омагничивания топлива совместно с ведущими научными институтами Москвы и Санкт-Петербурга.
Итоги этих проверок неутешительны — почти во всех случаях теория шарлатанов разбивалась о практику. На сегодняшний день, по информации эксперта, сведения о реальном промышленном или массовом применении подобных технологий отсутствуют.