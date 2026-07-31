Какой автопром нужен России

Без своего автопрома мы не протянем – подобная мысль не нова, но в последнее время она становится всё актуальней. Равно понятно и то, что нужно срочно что-то делать в этом направлении. Так как по всем фронтам у нас провалы.

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«АвтоВАЗ» явно не жилец, «отвёрточные сборки» машин из КНР на грани закрытия, собственно, вот и всё. Стране нужен пяток новых автозаводов полного цикла, чтобы не зависеть от импортных поставок. Что будем выпускать?

Придётся именно выпускать, и именно самим. Иностранные автоконцерны в нашу страну вряд ли вернутся, да их сюда обратно и не пустят. Поэтому только сами, иного выхода нет. Но опираясь на мировой опыт. Как в своё время собирался делать товарищ Сталин.

Большой стране – большой автомобиль. США, конечно, по площади куда меньше России, но и там просторы о-го-го. Посему рядовые янкесы и покупают соответствующие транспортные средства. Самый продаваемый автомобиль – большой пикап Ford F-series, его конкуренты Chevrolet Silverado / GMC Sierra отстают, но не сильно, Dodge RAM тоже продаётся отлично. Плюс Toyota Tundra и прочие достойные полноразмерные машинки.

Американцы хорошо берут и большие внедорожники, а в РФ они даже более актуальны чем там, за океаном. Так как с дорогами у нас, как известно, беда. Наверное, именно по причине хороших хайвеев полноценные «проходимцы» в Штатах сильно выродились. Тот же Chevrolet Tahoe на современной платформе GMT 1UC не более чем огромный кроссовер.

Правда, не все такие – тот же Ford Bronco вполне себе боец, в модельной линейке Jeep также остались полноценные гряземесы.

В почёте и большие седаны, тут лидирует Toyota Camry – делают её на американском заводе концерна. Неплохо берут Ford Fusion, который на других рынках продаётся как Mondeo. Между прочим, данный автомобиль в США значится как средний по размерам, то есть это не тот самый «full size american car». Так, по меркам янкесов, нечто вроде «жигулятора».

Краткий экскурс в американский авторынок отнюдь не случаен. Да, США вроде как и враг, но лучшие в мире машины делают именно там. И рядовые американцы хорошо в них понимают. А то, что все автомобили большие и мощные… Так это правильно! Длинный капот – «два метра жизни», а лишние «лошадки» спасут в том случае, когда нужно будет сделать резкий маневр.

Другое дело, что осилить современные двигатели, трансмиссии и всё прочее российская промышленность не в состоянии, нужно нечто простое, с минимумом электроники, а лучше и совсем без неё. Чтобы не зависеть от импорта, ведь своей электроники в РФ нет.

Тут проще всего с дизелями, причём большого объёма. Да и в целом чем меньше габариты мотора, тем тоньше его детали. Особенно это касается топливной аппаратуры – соответственно, выше её себестоимость. Технологии опять-таки нужны более точные, нам пока недоступные. Именно поэтому простой и безмозглый механический топливный насос высокого давления (ТНВД) и обыкновенные форсунки, это в РФ сделать смогут.

С бензиновыми авто сложней, для них точно требуется электроника. Впрочем, и тут есть выход – восстановить производство простых электронных блоков управления (ЭБУ) типа «Январь», которые ранее изготавливали в подмосковном Зеленограде. «Мозги» вполне себе универсальные, их можно ставить практически на любые моторы с обычным распределённым впрыском. Технологии не ахти какие, 30-летней давности, должны осилить.

А далее придётся искать варианты – что нам согласятся продать. Например, было бы прекрасно купить оборудование по производству недавно снятого с конвейера внедорожника Nissan Patrol Y61. У компании дела идут скверно, деньги им точно не помешают. Другое дело, что Япония до сих пор оккупирована янкесами, и те будут против. Но российские чиновники вроде как славятся умением организовывать всевозможные «договорнячки», вот пусть и поработают.

«Вечный» атмосферный дизель TD42, бензиновый мотор ТВ45 – блоки там практически идентичные. МехТНВД и простой распределённый впрыск, на первое время МКПП-5 (FS5R50B). Потом уже можно будет замахнуться на АКПП (RE4R04A), турбонаддув и всё прочее.

Сразу большие колёса, не менее чем 35х12,5х16, доработанные по всем известным методикам рама и кузов, большой топливный бак. Для армии то же самое, но с более простым кузовом от предыдущего поколения Y60, по раме они совместимы. Впрочем, его с огромным удовольствием будут брать и на «гражданке».

И уже на этой базе можно творить – среднеразмерные пикапы, микроавтобусы, прочие нужные в стране авто. В целом ничего невозможного, нужно просто поставить цель и идти к ней.

Большой пикап можно приобрести у американцев, модели 20-летней давности нам точно продадут. Денег, конечно, сдерут, но не откажутся заработать. Изобретать велосипед не стоит, тот же Ford F-series 11-Gen, но с более «древним» безмозглым дизельным мотором 7,3 IDI и МКПП в нашей стране точно осилят. Опять-таки внедорожники и автобусы на его базе, всевозможная коммунальная техника и шасси для монтажа всего, что угодно. Нужная стране техника, простая, экономичная и надёжная.

Доработки требуются невеликие, и тоже всем известные. Колёсики побольше, современная светодиодная оптика (её можно сперва покупать в КНР), штатное место для лебёдки. АКПП E4OD, турбонаддув и всё прочее – потом, по мере становления производства.

Более-менее вместительный седан (и универсал на той же базе) можно прикупить у немцев, Mercedes-Benz W124 вполне себе вариант. Да, старый, но надёжный.

Авто, конечно, придётся упростить, но тут нет ничего невозможного. Ломать – не строить. Дизеля ОМ604-606 (2,0-3,0 л) питаются от мехТНВД, ресурс – более полумиллиона километров. Бензиновый М104 тоже хорош, да и скромный по объёму М111 вполне сгодится.

Сперва тоже только МКПП, потом можно освоить «автомат», турбонаддув, полный привод так далее. Опять-таки универсалы, минивэны, кроссоверы и всё прочее на этой же базе. После ублюдочных творений «АвтоВАЗа» никто нос воротить точно не станет.

Более того, не стоит всё так уж тупо покупать. Наши восточные соседи особо не стесняясь заимствуют не только идеи, но и целые авто. Например, многочисленные «клоны» Toyota Hilux катаются, в том числе, и по российским дорогам, причём под самыми разными китайскими брендами. И всё хорошо, японцы делают вид, что ничего не происходит.

Для больших городов означенные авто, конечно, не очень комфортны. Но дело тут вовсе не в габаритах, а в отсутствии соответствующей парковочной инфраструктуры и широких дорог. Проезжие части нынче почему-то самым вредительским образом заужают, а около огромных новых многоэтажек мест для авто не предусмотрено. Разруха не в клозетах, а в головах.

Означенные выше варианты «народных» авто не более чем примеры. По сути, придётся выпускать то, что удастся тем или иным способом достать. Вариантов – море: Toyota Land Cruiser 100, Chevrolet Tahoe GMT 800, Dodge Ram III, Audi A6C5 и так далее. Мировой автопром создал массу очень удачных моделей, и этим «наследием» нужно пользоваться.

Главное – выбрать достойные авто, не делать мелких ублюдков вроде «Оки», Renault Clio и иже с ними. Между прочим, на главном автомобильном рынке планеты подобных уродцев в принципе нет, а французские авто в США и вовсе не продаются. Хотя вроде как страны-союзники, и всё такое.

Завезти всякие Renault, Peugeot и прочие Citroën в Штаты – не проблема, но толку с этого ноль. Сие дерьмо там просто никто не купит. Нужно делать из этого выводы и не вестись на «гейропейские ценности».

Это окупится. Российский автолюбитель тоже предпочтёт взять полноценную машину нежели какой-то «выкидыш».

Да и с экономической точки зрения проект «народного автомобиля» тоже очень даже выгодный. Россия ежегодно тратит десятки миллиардов долларов на импорт транспортных средств, а на эту сумму можно построить сразу несколько автозаводов. Тем более, что документацию и оборудование для выпуска «устаревших» машин слишком дорого никто продавать не станет. Проект окупится за несколько лет. Главное его начать.

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