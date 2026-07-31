Volkswagen Caddy прошел в России 280 тысяч км: что сломалось в машине

Эксперты издания "За рулем" поделились опытом эксплуатации редакционного Volkswagen Caddy 2013 года с пробегом 277 500 км. На протяжении трех лет автомобиль доставлял немало хлопот из-за проблем с запуском двигателя.

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Диагностика выявила ошибки датчиков коленвала и распредвала, клапана EGR (система рециркуляции выхлопных газов) и положения ремня ГРМ. Однако замена датчика распредвала за 2 000 рублей и отключение клапана EGR за 8 000 рублей не решили проблему.

Только после установки нового комплекта привода ГРМ и помпы за 25 000 рублей двигатель заработал нормально. По словам специалистов, причиной неисправности был вытянутый ремень, что привело к смещению фаз газораспределения.

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