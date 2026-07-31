Эксперт объяснила, почему бензин не подешевеет

Последние месяцы на Среднем Урале автомобилисты наблюдали за тем, как стоимость литра топлива на некоторых АЗС вплотную приближалась к отметке в 100 рублей. Пока крупные сети стараются придерживаться своих стандартных цен, небольшие автозаправочные станции демонстрируют рост тарифов. Об этом в эфире ОТВ рассказала директор регионального центра финансовой грамотности Свердловской области Алена Оболенская.

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Эксперт отмечает, что ситуация на рынке постепенно выравнивается. Сейчас часть нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) находится на плановом ремонте, но по мере их возвращения в строй объемы поставок топлива вырастут.

«Мы можем ожидать, что цены на бензин удержатся, но вряд ли они будут снижаться. По нашим прогнозам, снижения не будет. Мы уже привыкли к тому, что, если цена поднялась, ждать ее возвращения к прежнему уровню, наверное, не стоит, потому что спрос сохраняется», – пояснила специалист.

Оболенская предостерегает уральцев от попыток запастись бензином заранее. Попытки создать домашние запасы топлива не только опасны, но и экономически бессмысленны: бензин имеет срок годности, теряет свои свойства и требует специфических условий хранения.

По словам директора центра финансовой грамотности, именно паника потребителей становится катализатором роста цен. Когда люди начинают скупать товар, создавая искусственный дефицит, продавцы получают прямой сигнал к повышению стоимости.

По данным аналитиков, логистические расходы в структуре цены продукции составляют от 10 до 40%. При этом бензин – лишь малая часть этих затрат, куда также входят зарплаты водителей, обслуживание автопарка, лизинговые платежи и кредиты.

Эксперт предупреждает: продавцы могут использовать общие инфляционные настроения как повод для повышения цен, если увидят, что покупатель готов платить больше.

Напомним, в середине июля бензин в Свердловской область дорожал за неделю до 9%. Помимо того, вместе с этим повышались цены и на целый ряд продуктов.