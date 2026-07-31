Эксперт объяснила, почему бензин не подешевеет

Свердловский эксперт Оболенская объяснила, почему бензин не подешевеет
Последние месяцы на Среднем Урале автомобилисты наблюдали за тем, как стоимость литра топлива на некоторых АЗС вплотную приближалась к отметке в 100 рублей. Пока крупные сети стараются придерживаться своих стандартных цен, небольшие автозаправочные станции демонстрируют рост тарифов. Об этом в эфире ОТВ рассказала директор регионального центра финансовой грамотности Свердловской области Алена Оболенская.
Эксперт отмечает, что ситуация на рынке постепенно выравнивается. Сейчас часть нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) находится на плановом ремонте, но по мере их возвращения в строй объемы поставок топлива вырастут.
«Мы можем ожидать, что цены на бензин удержатся, но вряд ли они будут снижаться. По нашим прогнозам, снижения не будет. Мы уже привыкли к тому, что, если цена поднялась, ждать ее возвращения к прежнему уровню, наверное, не стоит, потому что спрос сохраняется», – пояснила специалист.
Оболенская предостерегает уральцев от попыток запастись бензином заранее. Попытки создать домашние запасы топлива не только опасны, но и экономически бессмысленны: бензин имеет срок годности, теряет свои свойства и требует специфических условий хранения.
По словам директора центра финансовой грамотности, именно паника потребителей становится катализатором роста цен. Когда люди начинают скупать товар, создавая искусственный дефицит, продавцы получают прямой сигнал к повышению стоимости.
По данным аналитиков, логистические расходы в структуре цены продукции составляют от 10 до 40%. При этом бензин – лишь малая часть этих затрат, куда также входят зарплаты водителей, обслуживание автопарка, лизинговые платежи и кредиты.
Эксперт предупреждает: продавцы могут использовать общие инфляционные настроения как повод для повышения цен, если увидят, что покупатель готов платить больше.
Напомним, в середине июля бензин в Свердловской область дорожал за неделю до 9%. Помимо того, вместе с этим повышались цены и на целый ряд продуктов.