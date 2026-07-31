Автомеханик назвал признаки неисправности системы охлаждения

После остановки автомобиля под капотом иногда еще несколько минут слышен ровный шум. Многие принимают его за неисправность, однако в большинстве случаев речь идет о штатной работе системы охлаждения, напоминает издание 32CARS.RU.

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По словам автомеханика Алексея Степанцова, электроника может оставить вентилятор включенным даже после выключения двигателя, чтобы быстрее снизить температуру двигателя, радиатора, конденсора кондиционера и других элементов подкапотного пространства.

Чаще всего такая ситуация возникает после поездок в жару, движения в пробках, буксировки прицепа, подъема в гору или длительной работы кондиционера. На дизельных автомобилях дополнительной причиной может стать незавершенная регенерация сажевого фильтра.

Гораздо важнее обращать внимание не на сам шум, а на дополнительные симптомы. Поводом для диагностики считаются перегрев двигателя, появление пара, утечка охлаждающей жидкости, запах антифриза, снижение мощности, постоянная работа вентилятора на максимальных оборотах после холодного запуска или регулярная разрядка аккумулятора.

Эксперт предупреждает, что не стоит пытаться остановить вентилятор отключением аккумулятора. Такой способ не устраняет возможную неисправность и может привести к сбросу настроек различных электронных систем автомобиля.

Если вентилятор отключается самостоятельно, двигатель не перегревается, уровень антифриза остается стабильным, а на панели приборов отсутствуют предупреждения, вмешательство обычно не требуется. Если же подобная ситуация повторяется регулярно или сопровождается другими признаками неисправности, автомобиль рекомендуется показать специалистам для диагностики.