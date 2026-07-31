С сегодняшнего дня в Липецкой области сняли ограничения на заправку бензином на АЗС. Решение было принято на фоне улучшения ситуации на топливных заправках.

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Наличие бензина на АЗС по-прежнему зависит от поставок топливных компаний, и от самих водителей, которым по-прежнему рекомендуют не создавать очереди для заправки впрок. Региональные власти выразили надежду, что бензиновый ажиотаж не вернется.

В июле очереди на топливных заправках в регионе насчитывали несколько десятков машин. К концу месяца ситуацию удалось переломить - очереди заметно сократились, бензин оставался доступен как в городской черте, так и на региональных трассах, хотя не всегда и не везде, но заправиться было можно. Помогли автолюбителям и специальные сервисы с информацией о наличии топлива и очередей на АЗС.

На частных заправках цены достигали 165 руб. за литр АИ-95. Зато очередей там не было. Сейчас на всех заправках местной топливной компании стоимость АИ-92 составляет 115 руб. за литр. Однако ажиотажа не наблюдается - как, впрочем, и на сетевых АЗС, где стоимость литра бензина такой же марки - 65 руб.