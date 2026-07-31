Стоимость бензина снизилась в 23 регионах России

Цены на бензин снизились в 23 регионах России. Это подсчитало РИА Новости на основе данных Росстата. Сильнее всего за прошлую неделю подешевел бензин в Республике Марий Эл — почти на 10%. В Воронежской и Иркутской областях — на 6% с небольшим.

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Хотя в Воронежской области многочасовых очередей на заправках уже нет, разброс цен остается значительным. 95-й на некоторых частных заправках стоит до 113 рублей за литр. Рассказывает главный редактор воронежского портала 36ON Владимир Смехнов:

Владимир Смехнов главный редактор воронежского портала 36ON «Если речь идет о частных воронежских заправках, там АИ-95 доходит до 110-113 рублей. Если говорим о крупных федеральных сетях, они стараются держать 70-80 рублей за литр. Пару недель назад еще приходилось стоять в очередях даже за дорогим бензином. Сейчас ситуация нормализовалась, и дизельное топливо в наличии, и АИ-92, и АИ-95. То есть заправиться можно без проблем. Там, где подешевле, придется чуть-чуть постоять. Там, где подороже, вообще без очередей. Острую фазу кризиса мы прошли, будем ждать реакции ФАС, чтобы все-таки выровняли цены».

Более чем на 5% снизился средний ценник в Тамбовской области и в Карелии. Еще в 18 регионах есть совсем небольшое, но все-таки снижение — в пределах 3%.