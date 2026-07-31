АвтоВАЗ вспомнил о Lada Roadster: как в Тольятти построили авто из будущего

Компания АвтоВАЗ вспомнила о Lada Roadster - один из самых запоминающихся концепт-каров в истории концерна.

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Автором проекта стал дизайнер Сергей Нужный, прошедший обучение в школе автомобильного дизайна Espera Sbarro. Вместе с Михаилом Пономарёвым и небольшой командой специалистов он собрал концепт примерно за семь месяцев.

Основой послужил предсерийный хетчбэк Lada Kalina. Колёсную базу укоротили на 150 мм, кузов полностью преобразили, а в конструкции объединили оригинальные решения и готовые компоненты: рамку лобового стекла взяли от "десятки", каркас безрамочных дверей - от Alfa Romeo GTV, а элементы оптики - от Volkswagen Golf IV.

Roadster впервые предстал перед публикой на Московском международном автосалоне в 2000 году и произвёл хорошее впечатление. Годом позже автомобиль отправился на мотор-шоу в Женеву.

Главной особенностью Roadster стала Г-образная жёсткая крыша с сервоприводами.

Вместо сложного механизма, убирающего верх внутрь автомобиля, инженеры предложили другое решение: крыша сдвигалась назад и вниз, укладываясь между задними крыльями поверх крышки багажника и повторяя её форму.

Механизм получился легче и проще более привычных конструкций, а полезное пространство багажника удалось сохранить. Для начала двухтысячных это было по-настоящему смелое, инновационное решение.

Под капотом разместили 2-литровый 16-клапанный двигатель мощностью около 106 л. с., работавший с пятиступенчатой коробкой передач с последовательным переключением.

Эффектная двухместная модель требовала серьёзных вложений и особых производственных технологий. В России рынок таких авто отсутствовал, а в Европу в то время российскую модель уже не пустили бы. Поэтому тот Roadster так и остался в единственном экземпляре.

При этом дизайнеры говорят, что концепт сыграл важную роль в развитии модельного ряда АвтоВАЗа. Во-первых, Roadster выступил шоустоппером, во-вторых - стал полигоном для отработки методик быстрого прототипирования.

Почти четверть века спустя заводские специалисты вернули уникальный автомобиль к жизни.

Реставрация продолжалась около полугода. Команда восстановила лакокрасочное покрытие и интерьер, заново изготовила утраченную нижнюю часть переднего бампера, устранила мелкие дефекты салона, обслужила тормозную систему и реанимировала механизм трансформации крыши.

Двигатель сохранился в хорошем состоянии - после завершения работ автомобиль своим ходом заехал в музей АвтоВАЗа.