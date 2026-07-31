Водителям ответили на вопрос о хранении бензина на балконе

Россиянам запрещено хранить бензин в квартире, на балконе и в подвале. Об этом говорится в материале «Газеты.Ru».

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Нарушение правил хранения горючих жидкостей грозит штрафом для граждан от 5 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — до 30 тысяч рублей, а для организаций — до 400 тысяч рублей. Если же канистра на балконе станет причиной пожара с тяжелыми последствиями, ее владельца могут привлечь и к уголовной ответственности.

Также россиянам напомнили, бензин имеет срок годности — его хранение в идеальных заводских условиях ограничивается без потери свойств годом со дня изготовления. Горючее, потерявшее часть своих свойств из-за хранения, может навредить двигателю автомобиля.

Вице-премьер Александр Новак ранее сообщил, что производство бензина класса «Евро-3» в России является временной мерой. Этот стандарт топлива применялся в европейских странах в начале 2000-х.