Топливо подорожало на АЗС Калужской области

На нескольких сетевых автозаправках Калужской области за последнюю неделю подорожало топливо. Об этом сообщили в региональном министерстве конкурентной политики со ссылкой на результаты областного мониторинга цен.

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На АЗС «Лукойла» и «Газпромнефти» стоимость бензина и дизельного топлива выросла в среднем на 14 копеек за литр, что составляет около 0,2 процента. На заправках «Роснефти» на 10 копеек за литр подорожало дизельное топливо. Остальные операторы топливного рынка региона цены за этот период не меняли.

«Ситуация с поставками нефтепродуктов на территорию области стабилизировалась», — отметили в министерстве конкурентной политики Калужской области.

По данным ведомства, сейчас средняя цена бензина в регионе составляет 75,72 рубля за литр. По этому показателю Калужская область занимает восьмое место среди регионов Центрального федерального округа с самыми низкими ценами. Бензин АИ-92 в среднем стоит 75,52 рубля за литр, АИ-95 — 76,22 рубля, а дизельное топливо — 82,05 рубля за литр.