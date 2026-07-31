Праворукий и "горбатый": раскрыта история создания уникального "Запорожца"

Советский автопром, несмотря на ограниченный модельный ряд, порой удивлял своими уникальными проектами. Один из таких примеров - праворульный "Запорожец", который никогда не планировался для экспорта, а предназначался для использования в СССР. Но для чего и зачем был создан этот редкий экземпляр?

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ЗАЗ-965, известный как "Горбатый", начал разрабатываться еще в 1950-х годах. За основу был взят Fiat, но с многочисленными доработками под требования отечественного пользователя. У "Запорожца" была своя собственная подвеска и мотор, что отличало его от итальянского прототипа.

Модель разрабатывалась для МЗМА, но позже была перенесена на завод "Коммунар" в Запорожье, где до этого производили сельскохозяйственную технику. "Горбатый" стал народным автомобилем в шестидесятых, будучи самым дешевым вариантом на рынке.

У модели было несколько модификаций: "Б" и "Р" для людей с ограниченными возможностями, экспортная "Ялта" с улучшенным дизайном и модернизированная версия "А" с более мощным двигателем. Но самая редкая модификация - "С" - отличалась правым расположением руля.

ЗАЗ-965С был выпущен по заказу Минсвязи СССР. В США уже тогда использовали методику доставки почты в сельской местности с помощью автомобилей, где почтальон раскладывал письма и газеты прямо из машины. Для этого руль должен был располагаться справа - со стороны тротуара.

Помимо этого, "почтовый Запорожец" лишился заднего ряда сидений, на месте которого установили ящик для посылок, а форточки на крыльях заменили глухими металлическими заглушками. Всего было выпущено около 650 таких машин, и они продержались на конвейере всего два года - с 1960 по 1962 год.

По словам экспертов "Автовзгляда", проект был свернут из-за высокой стоимости производства и несоответствия условиям. Многие почтальоны попросту не умели водить автомобиль.

Так закончилась идея о праворуком "Горбатом", а "почтовый ЗАЗ" стал коллекционной редкостью и одной из самых дорогих модификаций массовой советской машины.