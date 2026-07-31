Китайский кроссовер с дизайном от россиянина выходит на финишную прямую

Семиместный в Chery Tiggo V проходит последние тесты в Китае перед стартом продаж.

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В Китае вновь заметили предсерийную версию крупного кроссовера Chery Tiggo V.

Судя по всему, новинка уже почти готова к серийному производству и сейчас проходит последние дорожные испытания. Особый интерес к модели подогревает тот факт, что над ее внешностью работал российский дизайнер Константин Таранов.

Автомобиль, который ранее фигурировал под кодовым именем T1TP, уже успел отметиться на апрельском автосалоне в Пекине, а также «засветился» в версии пикап. На новых шпионских фото кроссовер предстал в привычном белом цвете без камуфляжа. Его облик полностью соответствует концепту: массивная решетка радиатора, раздельная передняя оптика, высокий капот и строгие вертикальные фонари. Отдельно стоит отметить, что инженеры отказались от модных утопленных ручек, оставив классические механические.

В объективы фотографов впервые попал и интерьер новинки. В салоне царит минимализм: огромный парящий экран на центральной панели соседствует с блоком физических клавиш, а селектор коробки передач вынесен за руль. Для пассажиров предусмотрены три ряда сидений, причем второй ряд регулируется продольно и складывается в пропорции 4:6. На центральной консоли нашлось место для беспроводной зарядки и вместительного подлокотника.

Главная техническая особенность Tiggo V – гибридная установка Chery Super Hybrid (CHS). Официальных характеристик пока нет, но производители обещают расход топлива около 6 литров на «сотню». Базовые версии получат двухлитровый бензиновый мотор.

Кузов новинки на три четверти состоит из высокопрочных сплавов, дорожный просвет составляет 220 мм, а глубина преодолеваемого брода достигает 700 мм. Эти показатели делают кроссовер серьезным претендентом на звание универсального семейного автомобиля.