Дилер просит оставить машину «на диагностику»: какие документы нельзя забывать

Передача автомобиля дилеру по гарантии кажется простой процедурой, однако именно на этом этапе чаще всего возникают будущие споры. Если оставить машину только «на диагностику» и не получить оформленные документы, позже может оказаться, что официальный срок ремонта еще даже не начался, напоминает SPEEDME.RU.

© соцсети

Специалисты советуют оформлять письменный договор и приёмо-сдаточный акт одновременно с передачей автомобиля. В них должны быть отражены сведения о машине, сроках ремонта, состоянии кузова и перечне обнаруженных неисправностей. Владельцу обязательно следует получить собственные экземпляры документов.

Полезно дополнительно зафиксировать пробег, уровень топлива, количество ключей и снять автомобиль на видео перед передачей в сервис. Такие материалы помогут при возникновении разногласий относительно состояния автомобиля после ремонта.

Эксперты также рекомендуют максимально подробно описывать неисправность. Чем точнее указаны условия появления дефекта, тем проще подтвердить, что владелец действительно обращался с конкретной гарантийной проблемой.

Если стороны письменно согласовали срок ремонта, он не может превышать 45 дней. Нехватка запасных частей сама по себе не дает дилеру права автоматически продлить этот период. Поэтому юристы советуют внимательно читать все документы и не подписывать согласие на неопределенное продление ремонта.

После завершения работ сервис обязан выдать документ с датами приема и возврата автомобиля, описанием устраненной неисправности и перечнем замененных деталей. Если же срок ремонта нарушен, владелец может предъявить продавцу письменную претензию и воспользоваться предусмотренными законом способами защиты своих прав.