Эксперт назвал самые перспективные новые российские марки машин

Перспективы недавно появившихся отечественных марок — Volga, Jeland, Umo и Esteo — для «Российской газеты» оценил директор по продажам новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

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По словам эксперта, покупателю в первую очередь будут важны не названия, а сам продукт, его стоимость, доступность, условия гарантии, сервис и запасные части. Наилучшие шансы на быстрый коммерческий результат, по мнению Иванова, имеют марки массовых сегментов — Jeland и Volga. Jeland выходит в категории кроссоверов на уже знакомой рынку технической платформе. Volga ориентирована на массовый и среднеценовой диапазон, включая модели K40 и K50.

Esteo и Umo представляют более высокий класс. Их фишка — в интересном дизайне и боле богатом оснащении, но специалист предполагает, что по продажам эти марки будут уступать массовым брендам. Проект «Атом» Иванов отнёс к нишевым: его успех во многом определят понятные потребителю эксплуатационные плюсы, качество обслуживания и общая экономика владения.

Главными преимуществами новых марок Иванов назвал локальное производство, устойчивую сервисную перспективу и возможность сохранять конкурентоспособную цену. «Основной вызов — необходимость сформировать доверие, узнаваемость и понятную остаточную стоимость», — подытожил топ-менеджер компании «Рольф».