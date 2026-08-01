С 1 августа на полгода продлен запрет на экспорт отдельных видов топлива

Новый запрет на экспорт отдельных видов топлива вступил в силу с 1 августа и продлится до 31 января 2027 года.

© Российская Газета

Под него попали бензин, дизель, судовое топливо и газойли. В кабмине пояснили, что такое решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. При этом на дизельное и судовое топливо, а также на газойли, вывозимые с территории России производителями, ограничения перестанут действовать уже с 1 сентября.

Осенью запрет частично будет снят, поскольку иначе нефтяным компаниям придется сокращать нефтедобычу, даже несмотря на продолжающееся повышение квот ОПЕК+, пояснил "РГ" генеральный директор Open Oil Market Сергей Терёшкин. По его словам, дизтопливо играет ключевую роль в экспорте нефтепродуктов: его поставлялось всегда больше, чем бензина, при этом цена на дизтопливо на мировых рынках выше, чем на мазут. "Поэтому длительный запрет чреват издержками для НПЗ, которые и так несут потери из-за внеплановых ремонтов", - говорит эксперт.

А вот запрет на экспорт бензина, скорее всего, сохранится как минимум до конца нынешнего года, считает Терёшкин. Он подчеркнул, что профицит мощностей по производству бензина всегда был существенно ниже, чем по производству дизеля.

Из внешних рынков, добавил эксперт, наибольшие потери понесут Турция, которая после 2022 года реэкспортировала российские нефтепродукты на европейский рынок, и Бразилия, где местные сельхозпроизводители могли сокращать издержки благодаря дисконтам на российское дизельное топливо.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов заявил, что именно внешние рынки больше всего пострадают от введенного Россией запрета на экспорт топлива. По его словам, они уже чувствуют на себе эти ограничения. Например, в США повысились цены на дизельное топливо, хотя они не закупали и не закупают его у нашей страны. Он пояснил, что нарушение баланса мирового рынка из-за сокращения российских поставок привело к тому, что топливо сокращается в мировом масштабе.

Для внутреннего же российского рынка такой запрет - базовая, ключевая мера, которая позволяет гарантировать поставки топлива в сезон уборки урожая, обратил внимание зампредседателя наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев.