Какие авто покупают сами китайцы: в топ попала машина за 420 тысяч рублей

Портал "Китайские автомобили" назвал самые востребованные модели в категории хэтчбеков и седанов в Китае. Geely EX2 возглавил рейтинг самых продаваемых автомобилей в первой половине 2026 года, закрепив за собой уверенное лидерство с результатом 194 159 проданных единиц.

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Xiaomi SU7 стал самым популярным китайским седаном с результатом 80 496 проданных машин. Однако его позиции могли быть выше из-за внутренних факторов, таких как запуск обновленной версии SU7 в начале года. В общем списке SU7 занял седьмое место, уступая седанам глобальных брендов, включая Volkswagen Lavida, Nissan Sylphy, Toyota Camry, Volkswagen Sagitar, Volkswagen Passat и Magotan.

Девятое место занял Wuling Hongguang Mini EV, который остается самым доступным по цене (35,8-55,8 тысяч юаней - 420 000- 656 000 рублей), но теряет популярность. Десятым стал хетчбэк MG 4 от SAIC, который является бестселлером марки в Китае.

Ранее "РГ" рассказывала о самых популярных китайских авто в России.