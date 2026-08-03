Эксперт назвал главную ошибку водителей при выборе масла

Эксперт подчеркнул, что отличить подделку от оригинала визуально зачастую невозможно. Он отметил, что использование суррогатного масла приводит к ускоренному износу цилиндропоршневой группы, а забитые шламом масляные каналы вызывают масляное голодание даже при полном картере.

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Особую опасность представляет заливка дешевых жидкостей неизвестного происхождения после зимней стоянки автомобиля. В таких случаях вязкость фальсификата не соответствует заявленной, что приводит к резкому падению давления в системе смазки сразу после запуска холодного двигателя, пишет «Российская газета».

Чтобы избежать дорогостоящего капитального ремонта, специалисты рекомендуют:

Приобретать технические жидкости только у официальных дистрибьюторов; Проверять акцизные марки через мобильные приложения производителей; Менять масло чаще регламента при эксплуатации в тяжелых городских условиях (пробки, короткие поездки); Обязательно проводить промежуточную замену масляного фильтра между интервалами ТО при использовании несертифицированных аналогов.

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