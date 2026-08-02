Стало известно, как организованы поставки дефицитных автозапчастей в Россию

Несмотря на постоянно лихорадящие мировую торговлю кризисы, рынок автозапчастей «живее всех живых»: в России по-прежнему можно найти практически любые автокомпоненты для иномарок. Технология параллельного импорта, в просторечии называемая «притащить под заказ», крайне устойчива. Правда, доступных цен при этом никто не обещал. Какие маршруты поставки запчастей в Россию действуют сейчас, выяснял «МК».

До 2022 года схема снабжения российского рынка запчастями была сравнительно простая: для официально ввозимых в РФ марок поставками «оригинала» занимались представительства, через которых работали дилеры. «Неоригинал» поставлялся из Китая и других стран кратчайшими или самыми дешевыми маршрутами на любой вкус: можно морем (дешево и долго), можно самолетом (дороже и быстро), можно сухим путем на фуре.

За последние годы схемы официальных поставок практически «отвалились» — даже часть китайских производителей, чтобы не подставиться под вторичные санкции, работает по схемам, характерным для параллельного импорта. Благо эти схемы в России никогда не прекращали работать: ими пользовались, чтобы привозить всевозможную автоэкзотику, ретромодели и запчасти к ним. Теперь же опыт пригодился и для массового рынка.

— Весной и в начале лета поставки опять лихорадило, — рассказал «МК» специалист по вторичному авторынку Алексей Островский. — С середины июля ситуация потихоньку вошла в обычное русло, поставщики нашли новые логистические схемы и маршруты. Но это, как обычно, обходится российскому автомобилисту в дополнительные деньги.

По словам собеседника «МК», больше всего подорожали кузовные детали — крылья, бамперы, стекла. И тяжелые агрегаты — такие, как коробки передач, мосты. Наибольшее подорожание именно массивных запчастей подтверждает и статистика РСА: по данным союза, крупные автозапчасти подорожали на 10–12%, а вот легкая, но ценная электроника и светотехника прибавили в цене всего 1–2%. Причина очевидна: в тяжелых предметах больше логистическая составляющая, которая по совокупности причин в этом году «подлетела» примерно на 30%.

Вместо железнодорожных и морских прямых перевозок из КНР все чаще приходится возить китайский импорт через третьи страны, прежде всего Казахстан. Это, по данным РСА, задерживает поставки в среднем на 10–12 суток.

— Все зависит от номенклатуры, вполне возможно, что поставки затягиваются до месяца и более, если нужная деталь идет меньше месяца, это прямо-таки праздник, — поясняет Островский. — И неважно, напрямую или кривым маршрутом идет запчасть, удлинение сроков от этого практически не зависит, идти будет долго.

При этом, если очень нужно, запчасть порой можно заказать и «козьими тропами» из стран ЕС, говорит эксперт. Детали приобретаются в Польше, оттуда микроавтобусами вместе с багажом пассажиров ввозятся в Калининградскую область, а оттуда отправляются российскими транспортными компаниями или почтой. Срок доставки — опять-таки от месяца, но это порой единственный способ добыть штатные запчасти (например, молдинги, магнитолы и т.п.) для «евровинтажных» машин, ставших в России культовыми.

— В последний раз по этой схеме я привозил пневматический гудок из Италии — этакий тюнинг 70-х, популярный и для «Жигулей», — вспоминает Островский. — Кстати, по сравнению с ценой в Польше товар прибавляет в стоимости примерно втрое.

Для современных премиальных автомобилей магистральный маршрут поставки запчастей — через ОАЭ (да, там сейчас тоже напряженно, а что поделаешь). Причем случается так, что на имя арабской компании в Европе вдруг заказывают… элементы системы отопления или обогревов. И вся цепочка поставщиков делает вид, что ничего необычного.

Главное, что изменилось, по словам опрошенных «МК» сервисменов, — это отсутствие «складов в России»: кроме самых распространенных расходников большинство запчастей теперь поставляется под заказ. А это значит, что «машино-единица», если происходит ДТП или серьезная поломка, выбывает из строя не меньше чем на месяц.

Правда, всегда есть захватывающие, но не то чтобы слишком надежные варианты: б/у агрегаты с разборки, или приспособление немножко неподходящего, или совсем лихая контрабанда самолетом за несколько дней, правда, за цену «вчетверо»… В общем, тут две новости: хорошая и плохая. Хорошая — то, что добыть возможно практически любую запчасть. Плохая — то, что теперь многие детали нужно именно что добывать.