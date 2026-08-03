Умный электромобиль с комфортом массажного салона: обзор Avatr 11

Про китайские автомобили иногда уничижительно говорят: «Это гаджет на колёсах!». Хочется в ответ спросить: «А минусы будут?». В 2026 году утверждать, что машина нужна просто чтобы ездить — всё равно что в начале 2000-х говорили: «Телефон нужен, чтобы звонить! Зачем ему все эти ваши камеры и блютусы?». Кстати, ездит Avatr 11 получше многих европейских бензиновых автомобилей. А вот к гаджетной части есть пара вопросов.

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Внешний вид и габариты

Электромобиль Avatr 11 — детище сразу трёх крупных корпораций: Changan, которые отвечали за автомобильную (ходовые узлы, каркас) часть, CATL — мировой лидер в производстве аккумуляторов, и хорошо известная нашему читателю Huawei — они разработали интеллектуальную «начинку», включая операционную систему (да, Avatr 11 работает на Harmony OS), автопилот и мультимедийный комплекс.

© Ferra

Avatr 11 — автомобиль довольно крупный. Длина — 4880 мм, ширина (не считая зеркала) — 1970 мм, высота — 1601 мм. Колёсная база составляет 2975 мм, а дорожный просвет (клиренс) по разным данным от 160 до 190 мм. Диаметр колёс: R21 или R22.

© Ferra

Здесь сразу хочется отметить, что при таких внушительных габаритах, внутри машина ощущается ещё больше — в ней очень просторно и комфортно.

© Ferra

Другое дело, что объём багажника получился довольно скромным: 394 литра. Но это только задний! У нас же тут электромобиль, а значит и подкапотное пространство можно тоже как-то использовать. Туда поставили багажник на 95 литров. Поместится средний чемодан, крупная спортивная сумка или несколько рюкзаков. Там же, под капотом, находится крышка ёмкости омывайки для стёкол. И тут сразу первый недостаток автомобиля: индикация наличия омывайки в автомобиле отсутствует. Вот прям вообще!

© Ferra

© Ferra

Это даже странно: такой навороченный и умный (без кавычек) автомобиль, но узнать, есть ли у тебя омывайка, можно только прыснув ей на стекло. Если эффекта ноль — значит, она кончилась. А как знать, если она не кончилась, но заканчивается? Хватит ли мне её на длинную дорогу? А никак! Придётся помнить, сколько заливал, и сколько примерно использовал. И подливать перед длинными рейсами.

Подходит ли Avatr 11 для российских дорог? Более чем. Во-первых, за исключением мелких провинциальных городов, дороги у нас нынче хорошие. Зимой только бывает сложновато из-за снегопада, но как раз поэтому специально для России у Avatr 11 увеличили клиренс.

Во-вторых, даже в местах, где дороги все в ямах и заплатках, мягкая интеллектуальная подвеска Avatr 11 компенсирует практически всю тряску. Тут даже по «лежачим полицейским» можно проезжать не притормаживая (но если что я так делать не рекомендую просто потому, что эти сооружения как раз и созданы, чтобы вы притормаживали в местах, где это важно).

Ну и выглядит Avatr 11 просто космически. Автомобиль буквально притягивает взгляды окружающих и, судя по поведению остальных водителей на дороге, вызывает скорее положительные эмоции (конечно, если не ездить как чудак).

Салон и оснащение

Автомобили Avatr 11 поставляются в двух вариантах: на 4 места и на 5. Я тестировал как раз 4-местный вариант: там два полноценных задних сиденья, разделённых «бардачком» (точнее, там даже два «бардачка» — два отсека).

© Ferra

Вообще, если оценивать предназначение 4-местного Avatr 11 исходя из конструкции салона, то я бы сказал, что это автомобиль для люксового такси или для крупных начальников со своим водителем. Фактически, сидеть сзади в Avatr 11 комфортнее, чем спереди — в первую очередь, из-за панорамных окон на крыше. Для первого ряда сидений окна небольшие и разделены посередине, а у пассажиров на задних сиденьях открывается действительно потрясающий обзор.

© Ferra

При этом, во всех четырёх сиденьях предусмотрен не только подогрев, но и вентиляция, и даже массаж — на мультимедийном экране можно выбирать вид массажа и его степень. Плюс, у всех кресел настраивается угол наклона спинки, высота, поддержка голеней. Все приводы кресел — электронные, с возможностью запоминать до трёх положений. Интересно, что пассажир, сидящий сзади-справа может также двигать вперёд-назад кресло переднего пассажира.

© Ferra

© Ferra

© Ferra

Ещё важный момент: направление обдува настраивается только у задних кресел. Если машина постоит на жаре, то когда садишься в неё за руль проходит минут 15, прежде чем становится прохладно — просто потому, что направить поток воздуха на себя невозможно. Лично я люблю, когда за рулём прохладно, даже холодно, и в Avatr 11 с точки зрения микроклимата мне на водительском месте было не очень комфортно.

© Ferra

С другой стороны, с помощью мобильного приложения можно заранее включить поддержание нужной температуры в салоне. Есть даже функция периодического проветривания — скажем, чтобы каждые 4 часа воздух в салоне менялся. Но если заранее так не подготовишься к поездке, то будет жарковато.

© Ferra

© Ferra

© Ferra

Довольно непривычным для некоторых может оказаться зеркало заднего вида, которое на самом деле является дисплеем. Поначалу это смущает главным образом потому, что переводя взгляд на него приходится перефокусировать глаза. Но за неделю теста я так к этому привык, что потом пришлось заново переучиваться.

© Ferra

У такого «зеркала» есть свои плюсы и минусы. Плюсы в том, что не имеет значения, насколько вы захламили салон вещами — на видимость это не влияет никак. Более того — в этом «зеркале» видно всё даже слишком хорошо, особенно в кромешной темноте. Но и днём вы можете отчётливо видеть, чем там занимаются в салоне люди в автомобиле позади вас.

Минус — посмотреть на детей на задних сиденьях без поворота головы уже не получится. Ну и быстро самому глянуть в зеркало на своё же лицо — тоже, придётся раскладывать зеркало, встроенное в козырёк (у этого зеркала ещё и подсветка есть). Других минусов я не нашёл. Кстати, за всё время тест-драйва мне ни разу не пришлось протирать камеру, которая и подаёт информацию на это «зеркало», даже после езды в сильный ливень по грунтовой дороге.

Наконец, что касается звука в салоне — то это кайф для ушей. Тут ещё важное значение имеет и тишина самого автомобиля, потому что электродвигатель шума практически не издаёт. Шумит в-основном кондиционер. Шумоизоляция автомобиля не идеальная (но лично я считаю, что так даже лучше с точки зрения безопасности), но слушать музыку в салоне — сплошное удовольствие.

Медиасистема и интеллектуальные помощники

Раз уж заговорили о минусах для водителя, отмечу и недостаток физических кнопок в салоне. Точнее даже так: те кнопки, что есть, никак не подписаны. На руле слева и справа есть два набора кнопок с колесом посередине — они абсолютно одинаковы. В режиме настройки боковых зеркал заднего вида всё понятно и очевидно, но вот с какой стороны регулируется громкость медиасистемы мне пришлось вспоминать каждый раз.

© Ferra

Фактически, всё управление здесь — через большой 14-дюймовый экран по центру, который, к сожалению, не повёрнут к водителю. Хотя, считывать с него информацию это не мешает.

© Ferra

© Ferra

© Ferra

Для управления системами автомобиля (режим езды, регулировка зеркал, сидений и т.п.) можно настраивать главный экран размещая виджеты в том порядке, в котором они вам нужны — чтобы не искать эти функции в меню. Жаль только, что для размещения виджетов предусмотрена лишь узкая колонка слева. Т.е. виджеты можно размещать только в столбик. При этом, бОльшая часть экрана по сути не используется.

© Ferra

© Ferra

© Ferra

© Ferra

Медиасистема здесь представлена компанией Huawei. Главный минус этого — карты Petal Maps, которые сильно устарели, как минимум, в Москве и области. Например, на Ярославском шоссе сразу за МКАД аж с 2021 установлено ограничение скорости 110 км/ч, тогда как в Petal Maps там до сих пор 90 км/ч. Причём, размещение камер контроля скорости там правильное, а вот само ограничение — старое. Или вот Бескудниковский путепровод (по сути, проложивший прямой маршрут от Речного Вокзала до Бибирево) на этих картах полностью отсутствует.

Заменить в штатной медиасистеме карты Petal Maps на какие-то другие нельзя, поэтому для карт и навигации приходится в любом случае пользоваться Android Auto/Apple Car. Само по себе это не недостаток, но из Android Auto переключение на основные виджеты (в том числе для управления системами автомобиля) чуть сложнее. При этом, ярлык Android Auto почему-то не показывается в списке последних запущенных приложений.

© Ferra

Также у меня возникли проблемы с телефонными звонками через Harmony OS в машине: история звонков подгружается, можно нажать на номер и позвонить, но сам звонок не проходит. Так что, звонки я тоже использовал только через Android Auto.

Наконец, у переднего пассажира есть и свой экранчик поменьше, он тоже сенсорный (и изогнутый), но пользоваться им неудобно — приходится сильно тянуться.

© Ferra

В чём же плюсы ПО от Huawei? Ну, во-первых, здесь уже предустановлена SIM-карта с доступом к мобильному интернету. Даже если телефона под рукой нет — доступ к различным медиа-сервисам (включая VK Музыку) всё равно остаётся. Ну и Petal Maps тоже работают — в конце-концов, не везде же они потеряли актуальность.

Во-вторых, здесь куча различных интеллектуальных систем, помогающих водителю и, как следствие, облегчающих эксплуатацию Avatr 11. Та же система камер 360 — да, это сейчас есть почти везде, но тут можно отдельно и удобно просматривать информацию со всех камер, например, с камер возле бампера (заднего и переднего), колёс. Полезно при парковке особенно учитывая слегка выступающие диски (притеревшись колесом к бордюру на Avatr 11 вы притрёте именно диск, а не шину).

© Ferra

Кстати! Тут есть ассистент парковки и даже что-то вроде автопилота! Точнее, это называется «адаптивный круиз-контроль» — активируется он рычагом переключения передач: достаточно потянуть его в сторону D. Круиз-контроль запомнит вашу текущую скорость и будет сам контролировать автомобиль в потоке — подруливать вслед за искривлением полосы, держать дистанцию от впереди идущего автомобиля. Пропадание полос (на новом асфальте, например) не сбивает круиз-контроль. Дополнительно автомобиль следит за ограничением скорости.

© Ferra

Правда, для работы круиз-контроля требуется держать хотя бы одну руку на руле.

Во время работы круиз-контроля можно добавлять газу или чуть притормаживать — это не мешает его работе. Для выхода из режима круиз-контроля нужно либо сильнее придавить педаль тормоза, либо дёрнуть рычаг переключения передач в сторону R.

При движении задним ходом автомобиль может автоматически наклонять зеркала заднего вида, чтобы вы видели разметку.

© Ferra

Но главное — датчики по периметру автомобиля, которые, собственно, и помогают адаптивному круиз-контролю, но также помогают и водителю. На переднем дисплее, сразу за рулём, водитель может схематично видеть окружающее пространство — искусственный интеллект распознаёт другие автомобили, грузовики, автобусы, мотоциклы, пешеходов. При этом, дальность распознавания довольно приличная — метров до 50 вперёд (цифра не точная, говорю «на глаз»). Благодаря этому Avatr 11 может, в том числе, предупреждать о столкновении и даже предотвращать это столкновение, вдарив по тормозам вместо водителя.

Тут надо сказать, что тормоза у Avatr 11 очень резкие, особенно если не использовать настройку, сглаживающую процесс торможения.

Также системы Avatr 11 контролируют слепую зону, и в том числе не дают перестроиться в соседнюю полосу, если там занято. Либо наоборот: можно включить ассистент перестроения, включить поворотник в нужную сторону, и автомобиль перестроится сам, когда это будет безопасно.

Пара слов про режимы езды

В Avatr 11 три предустановленных режима езды: Эко, Комфорт и Спорт. По сути, режимы отличаются чувствительностью педали газа. Впрочем, даже в режиме Эко, если вдавить педаль в пол, это приведёт к очень быстрому разгону, что полезно, например, при выполнении обгона.

В режиме Спорт автомобиль разгоняется так, что, кажется, у него капот от земли отрывается.

© Ferra

Скорость разгона от 0 до 100 км/ч составляет от 3,9 до 6,9 секунд — как раз в зависимости от режима. Но даже в режиме Эко вы всегда будете первыми стартовать со светофора — ну, если только рядом не будет другой Avatr 11.

Максимальная скорость всех модификаций Avatr 11 составляет 200 км/ч и, думаю, очевидно, что это ограничение чисто программное.

На мой взгляд, режима Эко более чем хватает для езды по городу, а вот при выезде на трассу уже можно переходить на Комфорт.

Запас хода и немного про электромобили

По чистой случайности время моего тест-драйва Avatr 11 выпало на пик бензинового кризиса в Москве. Неудивительно, что проезжая мимо километровых пробок на заправку я не раз подумал, что, пожалуй, следующим моим автомобилем будет или электрокар или гибрид. Тут, на самом деле, всё упирается в запас хода, и тогда, как у некоторых электрокаров заявляют 350-400 км (а на деле меньше), у Avatr 11 заявлено 575 км для модели с батареей 90,38 кВт·ч и аж 625 км для моделей с 116,79 кВт·ч.

Для теста реального запаса хода я съездил на Avatr 11 на дачу.

© Ferra

Дорога туда по Яндекс Картам составляла 125 км, я выехал имея заряд батареи 93% и отображаемый запас хода 585 км. Ехал в режиме «Эко», один раз включал массаж, и постоянно пользовался кондиционером (я люблю, чтобы в машине было всегда прохладно). По приезду батарея была заряжена уже на 70%, и бортовой компьютер показывал запас хода 442 км. Т.е. будто бы вместо 125 км я проехал 143 км.

Обратно мы ехали вдвоём с женой, уже в режиме «Комфорт», постоянно включали массаж на оба кресла — в общем, ни в чём себе не отказывали. Дорога по картам была 131 км, выехали мы с зарядом 70% и запасом хода 437 км, а приехали — 41% заряд и 261 км запас хода. Итого, мы будто бы проехали 175 км вместо 131 км.

Дорога на дачу и обратно включает в себя как скоростные шоссейные участки (ограничение 110 км/ч), несколько внушительных горок, и залатанные-перелатанные асфальтовые дороги, где капитальный ремонт не производился лет 20.

Что по самой зарядке? Avatr 11 поддерживает зарядку мощностью до 240 кВт постоянным током или до 11 кВт переменным. В теории, при мощности 240 кВт машина с 0% до 80% заряжается за 45 минут, а с 30% до 80% — вообще за 15 минут. Другое дело, что зарядок 240 кВт в Москве нет, большинство зарядок имеют мощность 60 кВт, но к открытию готовятся новые станции на 150 кВт.

© Ferra

© Ferra

© Ferra

Вообще, мы постепенно переходим в эпоху, когда можно не переживать — сможете ли вы найти зарядку. И дело не в Москве: судя по карте зарядок от того же Яндекса, найти зарядные станции можно хоть в Саратове, и они нередко попадаются на трассах — прямо на АЗС, например.

Но в городах электрозаправки гораздо удобнее. Приехал (можно забронировать зарядную станцию через приложение её оператора — всего в России около 40 операторов, из них 3 крупнейших), поставил машину, и пошёл по своим делам. В отличие от бензиновой заправки, находиться рядом с машиной и контролировать процесс не нужно. Можно пойти пообедать, погулять, пройтись по магазинам, в конце-концов — поспать.

А если ваши основные поездки — на дачу/в загородный дом, то ещё проще. Заряжать электрокар можно хоть от обычной розетки через переходник — да, медленно, часов 10-13 займёт полная зарядка, но как раз за ночь машина зарядится. Причём, это ещё и обойдётся дешевле: 600-700 рублей за полную зарядку, тогда как на зарядных станциях выйдет 2000-3000 рублей (тут ёмкость батареи надо учитывать).

Конечно, если вы — любитель гонять по 1000 км за раз, без остановок на отдых и еду, то электромобили вам точно не подходят. Но лично я люблю через 30-400 км останавливаться перекусить, размяться, так что если заранее запланировать остановку у зарядной станции — проблем как минимум с Avatr 11 (имеющим, напомню, внушительный, сильно выше среднего запас хода) конкретно у меня быть не должно.

А что зимой? Что ж, именно зимой я машину не тестировал, но по данным одного из официальных автодилеров, реальный пробег в зимних условиях составляет 300–350 км.

В общем, конкретно к Avatr 11 в плане зарядки у меня только одна претензия: почему зарядный порт слева? И у нас (машина-то локализована), и в Китае (родина производителей) движение — правостороннее, а зарядные станции стоят на парковках либо сзади (и тогда всё равно, с какой стороны бак), либо справа.

Да, шнур дотягивается, если подогнать машину прям ровно. Но некоторые безответственные водители бросают шнур на проезжую часть (не пистолет — он-то воткнут куда надо, а свободную часть шнура), приходится подъезжать на метр до заправки, выходить из машины, убирать шнур (он грязный так-то — на земле валяется, ведь), подъезжать ближе, и только тогда заряжаться.

Вообще, я не вижу проблемы сделать хоть два порта для зарядки — слева и справа. А если делать один порт, то он, как мне кажется, должен быть именно справа для стран с правосторонним движением.

Конкуренты

Avatr 11 Zeekr 001 Lixiang L7 Tesla Model Y Тип кузова Кроссовер / купе-SUV Лифтбек / спорт-кросс Кроссовер Кроссовер / SUV Тип силовой установки Электро (EV) Электро (EV) Последовательный гибрид (EREV) Электро (EV) Разгон до 100 км/ч 3.98 с 2.83 с (в топовой версии) 5.3 с 3.7 с (Performance) или 5.0 с (Long Range) Запас хода (WLTC / CLTC) до 625 км до 730-750 км до 1185 км (общий) от 514 до 565 км (по более строгому циклу WLTP) Привод Задний или полный (AWD) Задний или полный (4WD) Полный (AWD) Задний или полный (AWD) Габариты (Д×Ш×В), мм 4880 × 1970 × 1601 4970 × 1999 × 1560 5050 × 1995 × 1750 4751 × 1921 × 1624 Дорожный просвет (клиренс) 160 мм от 117 до 206 мм (пневмоподвеска) 180 мм (регулируется пневматикой) 167–172 мм (фиксированный, без пневмы) Колесная база, мм 2975 3005 3005 2890 Объем багажника 350 л (+ 95 л спереди) 539 л (до 2144 л со сложенными сиденьями) 495 л (до 1271 л со сложенными сиденьями) 854 л (задний) + 117 л (передний фрунк) (до 2158 л со сложенными) Ориентировочная цена в РФ от 7 млн рублей от 5,6 млн рублей от 7 млн рублей от 5,5 млн рублей

Zeekr 001

© Zeekr

Этот электромобиль дешевле, но в Россию он поставляется по параллельному импорту, а потому не имеет пакета локализации — это касается и операционной системы, и защиты от холода. Плюс, габариты автомобиля больше, чем у Avatr 11. Зато здесь более вместительный багажник и запас хода немного выше. Ну и цена гораздо приятнее, чем у Avatr 11.

Lixiang L7

© Lixiang

Lixiang L7 — это уже не просто электромобиль, а гибрид с последовательным подключением двигателя внутреннего сгорания. Из-за этого запас хода существенно выше, однако и обслуживание автомобиля (ТО) выйдет более проблемным и дорогим. Габариты, опять же, больше, чем у Avatr 11, а в динамике он хуже — это касается и скорости разгона, и управляемости.

Tesla Model Y

© Tesla

Вообще, Tesla — не прямой конкурент Avatr 11, да и в Ferra мы обычно подбираем только двух конкурентов. Но т.к. Tesla — айфон в мире электромобилей (во всех смыслах), то, уверен, читателям всё равно будет интересно.

Как и Zeekr 001, Tesla Model Y продаётся по параллельному импорту, но в отличие от китайцев, американцы жестче относятся к тому, где там используется их продукция. В итоге для работы интернета в РФ приходится физически выпаивать модем и ставить e-SIM, а владельцы периодически сталкиваются с блокировками неофициальных приложений.

Также Tesla не имеет люксового оснащения внутри, и сам салон довольно спартанский (в сравнении с Avatr 11). Зато у Теслы огромный багажник, да ещё и более компактные габариты автомобиля.

Итого

Avatr 11 — автомобиль, в котором можно жить, настолько он комфортный. Кстати, кресла в нём раскладываются в почти лежачее положение. Но главное — в езде на дальние расстояния основная проблема будет только с подзарядкой, и то учитывая приличный запас хода по крайней мере в тёплое время года это решаемо.

Благодаря умной подвеске и колёсам большого диаметра, неровности на дорогах практически не чувствуются, что вкупе с почти бесшумным электродвигателем создаёт ощущение, будто ты в каком-то космическом корабле, который плавно рассекает межзвёздное пространство.

Ну и за счёт обилия умных помощников обеспечивается комфорт и для самого водителя — причём, не обязательно даже включать автопилот (хорошо-хорошо, «адаптивный круиз-контроль»). Автоматический и постоянный контроль слепых зон, безопасности перестроения, дистанции до впереди идущего автомобиля и т.п. помогает меньше уставать в дороге, да ещё и массаж можно делать, если мышцы затекли.

Моя основная претензия к комфорту внутри — не круглый руль, но это субъективное.