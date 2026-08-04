Легко ли вернуть машину к жизни после угона

Автовладельцу вернули машину, которая была угнана 11 лет назад. Но что с ней делать дальше? Например, как ее поставить на учет? И это только одна из проблем, с которыми сталкиваются граждане, вновь ставшие обладателями украденных у них много лет назад автомобилей.

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Геннадий Хамаганов все еще не верит в реальность происходящего, хотя его "ласточка" - золотистая "Тойота Камри", угнанная в 2015 году, - вот уже неделю как стоит во дворе. Сам он называет случившееся чудом.

О событиях 11-летней давности он вспоминает неохотно: приехал по делам в деревню Новая Разводная, отошел буквально на несколько минут, вернулся - машины нет. Написал заявление в полицию, возбудили дело, автомобиль объявили в розыск, однако найти его так и не удалось.

Когда стало ясно, что "ласточку" не вернуть, Геннадий Хамаганов купил другую машину и о случившемся старался не вспоминать. И каково же было его изумление, когда на днях, спустя 11 лет, ему позвонили из полиции и сообщили: "Ваша "Камри" нашлась!"

- В 2010-2015 годах в регионе орудовало несколько банд автоугонщиков, - рассказали "РГ" в ГУ МВД по Иркутской области. - Скорее всего, за машиной следили, а когда настал удобный момент, профессионально отключили сигнализацию, вскрыли замки, запустили двигатель и скрылись. Затем угнанный автомобиль поставили в отстойник, перебили номера и продали.

Сотрудник Госавтоинспекции при перерегистрации машины обратил внимание, что идентификационные номера на кузове и двигателе выглядят не совсем обычно. Обратились к экспертам. И те установили, что номера были не просто перебиты - фрагменты кузова и двигателя, на которых они располагались, были вырезаны и на их место приварены другие. Но со временем по шву пошла ржавчина. Следы коррозии, проступившие сквозь краску, и привлекли внимание сотрудника ГИБДД.

Эксперты изучили скрытую кодировку на внутренних полостях кузова. Дело в том, что идентификационный номер авто наносится не только на кузов, но и на иные, скрытые части машины. Например, на системы реагирования подушек безопасности. А также на антиблокировочную систему тормозов. Обнаружив эти метки, эксперты через Интерпол связались с заводом-производителем, чтобы установить идентификационные номера машины.

- Процесс это довольно сложный, - пояснили специалисты. - Запрос составляется на английском языке. Это обширный документ, в котором множество граф и разделов, и все должно быть заполнено без ошибок. Тут помогает накопленный опыт. 10-15 лет назад таких случаев было 100-120 в год, и запросы отправлялись по всему миру: если в угоне был, скажем, BMW, запрос отправлялся в Германию, если KIA - в Корею. Но чаще всего именно в Японию, потому что у нас в регионе больше всего японских машин, - объяснили иркутские полицейские.

Когда пришел ответ от "Тойоты", идентификационные номера "Камри" были установлены. И тогда выяснилось, что она числится в угоне с 2015 года. Тогда же и узнали имя настоящего владельца.

Но прежде чем вернуть машину реальному хозяину, полицейские уточнили, не получал ли он страховую выплату после угона - в этом случае машина была бы передана компании-страховщику. Но поскольку страховки не было, ее вернули законному владельцу.

Что касается угонщиков, то оказалось, что они уже осуждены по другим эпизодам и отбывают наказание. А вот тот, кто купил у них "Камри", остался и без машины, и без денег. Впрочем, он может обратиться с гражданским иском в суд о взыскании средств с того, кто этот автомобиль ему продал.

Однако проблемы, в том числе материальные, возникли и у, казалось бы, осчастливленного владельца, получившего назад свою машину. Дело в том, что теперь этот автомобиль ему надо возвращать к жизни. И прежде всего поставить его на учет. А это совсем не просто.

Раньше, в 90-х годах, в свидетельства о регистрации возвращенных машин вклеивали фотографии перебитых номеров. Они так и назывались - "вклейки". Сейчас, после изменения законодательства, на двигатель и кузов таких авто наносится так называемая "полицейская маркировка". Она соответствует изначальной. Добавляются лишь несколько знаков, указывающих на ее полицейское происхождение.

Кстати, наносит такую маркировку не полиция, а испытательная лаборатория. И все это стоит владельцу денег. А потом от него еще потребуется пройти процедуры техосмотра, перерегистрации в Госавтоинспекции... В общем, возвращение владельцу угнанного авто - штука накладная. А если он захочет избавиться от вернувшейся машины и связанных с ней хлопот, то его ждут проблемы при продаже.

Но есть и хорошие новости: число угонов у нас резко сокращается. По данным МВД, с 2019 по 2025 год их количество снизилось почти с 4 тысяч до 260 случаев. По данным страховщиков - с 39 случаев до 12. Как отмечают эксперты, резкое снижение угонов связано с тем, что перекрыты выезды за границу. Закрыты рынки сбыта. Уменьшилось число угонов машин бизнес-класса и лакшери, поскольку они перестали пользоваться спросом в России. Еще одна ниша, под которую работали угонщики, - запчасти. Но угоны под разбор машины тоже упали. У нас на рынке столько аналоговых и контрафактных запчастей, что проще торговать ими, чем угонять машины.