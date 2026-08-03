Эксперт «За рулем» рассказал, почему Toyota Highlander хороший выбор на вторичке.

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Сегодня за два миллиона рублей новый семиместный кроссовер уже не купить, а на вторичкеза эти деньги предлагают модели лишь с приличным пробегом. Тем не менее, эксперт «За рулем» советует присмотреться к проверенному варианту.

В фокусе внимания – Toyota Highlander поколения XU40 за означенную сумму. Это машины 2011–2012 годов, и пробег у них, как правило, солидный, однако под капотом скрывается легендарный бензиновый V6 3.5 литра (серия 2GR-FE).

Александр Виноградов, редактор журнала «За рулем»: