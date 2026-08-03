Как предотвратить старение автопарка в России

Средний возраст машин в стране - 15,5 года. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал о том, как предотвратить старение автопарка в РФ.

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По его словам, нужно вводить прямые субсидии. Выдавать льготникам ваучеры, которые они могут использовать при покупке авто. И чтобы деньги шли непосредственно производителю, а не дилеру или в банк.

Кроме того, как считает эксперт, которого цитирует Kp.ru, необходимо вернуть программу утилизации старых машин.

Также один из вариантов помощи отрасли - поднять долю российских компонентов в готовой продукции, это помогло бы снизить цены на авто, уверен специалист.

Ранее глава Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин заявил, что организация предлагает запустить в России программу утилизации автомобилей возрастом старше 20 лет.