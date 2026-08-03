Может ли машина загореться на АЗС в жару

Сама по себе жара не делает любую АЗС опасной, но повышает риски там, где водитель игнорирует базовые правила безопасности. Бензин относятся к легковоспламеняющимся жидкостям, а при температуре выше 25 градусов топливо испаряется значительно активнее, образуя вокруг горловины бака облако паров, которое при определенных условиях может вспыхнуть от искры или открытого огня. Тем не менее на оборудованных заправках, где соблюдаются регламенты, вероятность того, что исправная машина загорится в жару, низкая. Об этом "Российской газете" рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

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Технически картина выглядит так. В жару топливо в баке и магистралях нагревается, растёт объём паров, а при заправке часть паров выходит наружу через горловину и вентиляцию. Если рядом появляется источник зажигания, например, искра от статического электричества, открытый огонь, нагретая до высоких температур деталь, это облако может вспыхнуть. Отдельный риск - заправка с работающим двигателем или включённым мощным электрооборудованием, когда любая неисправность высоковольтной цепи, закоротившая проводка или перегретый элемент выхлопной системы может дать искру в непосредственной близости от паров топлива.

Отдельно важно понимать роль статического электричества, о чем мало кто задумывается. Сухой воздух, синтетическая одежда, выход из машины и возвращение к пистолету - это может накопить заряд. Например, известны случаи в США, когда воспламенения паров при заправке происходили именно из-за статического разряда. Чтобы избежать рисков, помните простой алгоритм безопасности - перед взятием пистолета нужно коснуться рукой металлической части кузова или колонки, не садиться в машину во время заправки и не использовать электронные устройства возле горловины бака.

В России также описывались инциденты на заправках. Например, на Сахалине водитель поджёг собственный автомобиль на АЗС, пытаясь отогнать насекомое от горловины бака электронным "вейпом". Пламя возникло мгновенно, и только быстрая реакция позволила избежать тяжелых последствий. В Амурской области недавно загорелась канистра с топливом в салоне машины прямо на территории АЗС. В Ростовской области семь машин полностью выгорели на стоянке из за кустарной заправки в необорудованном месте, где топливо перекачивали шлангами и насосами без каких либо мер защиты. Все эти истории объединяет одно: нарушения техники безопасности.

Если пытаться оценить вероятности, для исправного автомобиля и нормальной АЗС риск самопроизвольного возгорания из за жары при соблюдении правил выглядит близким к минимуму. Риск становится ощутимым лишь там, где сходятся несколько факторов: высокая температура, интенсивное испарение топлива, попадание топлива на горячие элементы, работающий двигатель, открытый огонь, электронные устройства, синтетическая одежда и отсутствие элементарных мер предосторожности.

Поэтому главный практический совет водителям прост. В жару не заправляйтесь с работающим двигателем, не курите и не пользуйтесь открытым огнем и "вейпами" рядом с горловиной бака и не храните канистры с бензином в салоне или багажнике без необходимости. Коснитесь металлической части кузова перед взятием пистолета, чтобы снять статический заряд, и, если есть сомнения, попросите оператора АЗС выполнить заправку - их спецодежда и регламенты как раз рассчитаны на снижение этих рисков. При таком подходе даже в самую сильную жару автомобиль остаётся безопасным на заправке, - отметил эксперт.