Водителям дали важные советы по перевозке велосипедов

Август — пик сезона активного отдыха, когда многие отправляются на водоемы и веломаршруты, обратили внимание эксперты сервиса «СберАвто». Однако в разговоре с «Лентой.ру» они предупредили, что перевозка крупногабаритного инвентаря требует внимания: ошибки при креплении приводят к повреждению кузова, потере имущества и аварийным ситуациям.

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Специалисты отметили, что независимо от способа транспортировки — в боксе, на поперечинах или специальных креплениях — нагрузка приходится не только на багажник, но и на сам автомобиль. Производитель заранее определяет максимально допустимую массу для крыши, и учитывать нужно не только вес инвентаря, но и самого бокса, поперечин и креплений. Превышение сделает машину менее устойчивой, увеличит тормозной путь, а боковой ветер будет сильнее влиять на управляемость.

«Надувной сапборд безопаснее перевозить в сложенном виде: так материал меньше нагревается на солнце и не подвергается лишним нагрузкам. Для жестких сапбордов, серфбордов и каяков лучше использовать специальные крепления на поперечинах багажника — в отличие от универсальной фиксации ремнями, они учитывают форму корпуса и равномерно распределяют нагрузку. Туристические каяки длиной около четырех метров дополнительно фиксируют носовой и кормовой растяжками», — указали в «СберАвто».

Стяжные ремни, уточнили специалисты, должны надежно удерживать груз, но не деформировать корпус. Через первые 10–15 километров пути стоит остановиться и проверить натяжение: под воздействием воздушного потока ремни могут ослабнуть. Если груз выступает за габариты автомобиля больше чем на метр спереди или сзади либо на 40 сантиметров сбоку, его нужно обозначить знаком «Крупногабаритный груз», а в темное время — световозвращателями или фонарями.

По словам экспертов, велосипеды при регулярной перевозке лучше не размещать в салоне: даже со снятым передним колесом руль, педали и звездочки могут повредить отделку, а при резком торможении плохо закрепленный велосипед способен травмировать пассажиров. Для наружной перевозки существует три варианта креплений. Крепление на крыше универсально, но увеличивает высоту машины и требует поднимать велосипед наверх. Крепление на задней двери оптимально для легких моделей, но подходит не ко всем кузовам. Крепление на фаркопе наиболее удобно для тяжелых и электровелосипедов, поскольку не требует поднимать груз на крышу и почти не влияет на аэродинамику. Стоит помнить и про увеличившуюся высоту перед въездом на подземную парковку или под низкие навесы, напомнили в компании.

Ранее эксперты сервиса «СберАвто» предупредили, что в жаркую погоду салон авто может нагреваться до экстремальных температур всего за 20–30 минут, поэтому в машине стоит держать солнцезащитные аксессуары. Фольгированные экраны на лобовое стекло и шторки для боковых окон отражают солнечные лучи, помогают сохранить более комфортную температуру внутри и защищают пластик, обивку и электронику от выгорания, отметили специалисты.