Почему "кроссоверы-малыши" уходят с рынка

Рынок покидают бюджетные авто, освобождая место для более маржинальных моделей.

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Российский автомобильный рынок стремительно меняется: сегмент доступных импортных субкомпактных кроссоверов буквально тает на глазах. Сегодня выгоднее выпускать одну крупную модель, чем поддерживать несколько мелких.

С начала года страну покинули как минимум девять моделей B-класса, и этот список продолжает пополняться. В их числе оказался даже популярный Tenet T4, производство которого было свернуто, несмотря на то, что его локализовали менее года назад. В компании объяснили решение завершением жизненного цикла модели и переключением спроса на более просторный T4L, который предлагает больше пространства за близкую цену.

Но этот уход – лишь вершина айсберга. Вслед за ним из продажи исчезают DFSK 500, Baic X35, Kaiyi X3, GAC GS3, белорусский Belgee X50 и другие бюджетные кроссоверы, многие из которых стоили заметно дешевле двух миллионов рублей.

Непростые времена переживают и оставшиеся запасы Solaris, JAC JS3 и Livan X3 Pro. Пустеющую нишу, судя по всему, займет новый кроссовер Lada Azimut, который должен появиться в конце года. Он чуть длиннее, чем среднестатистический автомобиль сегмента B (4416 мм), но, вероятно, станет одним из самых доступных по цене кроссоверов на рынке.

Почему же компактные модели сдают позиции? Эксперты выделяют сразу несколько причин. С одной стороны, это глобальный тренд «карспрединга» – автомобили во всем мире становятся длиннее, выше и тяжелее.

С другой – в России работает жесткая экономика производителей. Им выгоднее выпускать одну крупную и более маржинальную модель, чем поддерживать несколько мелких. Государственные меры поддержки также ориентированы на автомобили длиной от 4,5 метра, что делает субкомпакты менее привлекательными для бизнеса.

В итоге рынок движется по простой логике: когда цены высоки, покупатель практически за те же деньги предпочитает взять машину побольше. Водители готовы доплатить за просторный салон и статус, а производители с радостью переключаются на выпуск таких «взрослых» моделей, как Tenet T4L, Jeland J6 или Volga K40.

Таким образом, освободившийся «нижний этаж» рынка не просто опустел – он стал фундаментом для новой эры более крупных, но все еще относительно доступных российских автомобилей.

Пока малые кроссоверы покидают рынок, на вторичке можно найти надежную японскую альтернативу, и «За рулем» недавно рассказывал о таком варианте.