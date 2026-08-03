Почему герметик для шин стоит проверить до начала путешествия

Все больше современных автомобилей продаются без привычной запаски. Вместо нее производители кладут в багажник компактный набор с компрессором и герметиком, который должен помочь при проколе. Но у такого решения есть особенность, о которой многие вспоминают слишком поздно.

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Даже если баллон ни разу не открывали, герметик постепенно теряет свои свойства. Поэтому перед дальней поездкой специалисты рекомендуют проверить срок его годности и убедиться, что весь комплект находится в исправном состоянии.

Важно помнить, что разные производители используют собственные системы ремонта. Герметики отличаются по составу, объему и способу подключения, поэтому заменить штатный баллон первым попавшимся аналогом не получится.

Сам ремкомплект рассчитан только на небольшие повреждения протектора. Если шина получила боковой порез, серьезный разрыв или сошла с диска, продолжать движение с помощью герметика нельзя.

После использования состава также не стоит откладывать визит в сервис. Временный ремонт позволяет лишь добраться до шиномонтажа, а не полностью восстановить колесо. Кроме того, мастеров необходимо заранее предупредить, что внутри находится герметик, особенно если автомобиль оборудован системой контроля давления в шинах.

Перед отпуском эксперты издания 32CARS.RU советуют провести простую ревизию: проверить баллон, компрессор, шланг, кабель питания и инструкцию. Такая проверка занимает всего несколько минут, но в случае прокола может избавить водителя от серьезных проблем в дороге.