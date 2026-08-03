Китай окончательно откажется от бензина уже через два года

Представьте себе современный вечер в Шэньчжэне, Ухане или Гуанчжоу. Восьмиполосный проспект, переполненный машинами в час пик, но вокруг... непривычно тихо. Нет оглушительного рева моторов, нет выхлопных газов. Слышен лишь тихий шелест резины по мокрому асфальту и легкий гул электродвигателей.

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Уже сейчас это обычный рабочий день в современном Китае. Поднебесная молча проводит крупнейшую в истории человечества технологическую революцию: двигатель внутреннего сгорания (ДВС) в Китае уходит в прошлое. А скоро на китайских дорогах исчезнут таксисты и дальнобойщики - электромобили станут беспилотными.

Бензиновый обвал

«СП» изучила свежие цифры Министерства промышленности и информатизации КНР. Количество зарегистрированных электромобилей и гибридов (в Китае их объединяют в термин NEV - New Energy Vehicles) достигло 49 миллионов.

Это более 13 процентов от всего парка легковых автомобилей страны. А еще десять лет назад этот показатель едва превышал статистическую погрешность. Сегодня уже каждая седьмая машина на дорогах 1,4-миллиардной державы питается от розетки.

Производство машин с ДВС валится. К декабрю 2025 года выпуск чисто бензиновых легковых автомобилей в Китае рухнул сразу на треть годовом исчислении, сообщает Минпром КПР. Конвейеры, где десятилетиями собирали блоки цилиндров и коробки передач, переоборудуются под тяговые батареи и электромоторы.

ДВС-индустрия сжимается, как шагреневая кожа. В мегаполисах уровня Шанхая или Пекина сейчас даже сложно получить традиционный «синий» (бензиновый) номерной знак. В то же время «зеленый» номер для электромобиля выдается практически мгновенно и бесплатно, открывая доступ к въезду в центр города в любой день недели.

Цифровой маховик

Уже скоро слова «электромобиль» и «беспилотный» в Китае должны стать синонимами. Что это значит на практике? Машины без водителей станут абсолютно привычными уже к 2030 году, когда каждый пятый продаваемый в Китае новый автомобиль будет полностью беспилотным!

Для идеальной работы автопилота недостаточно поставить на крышу машины дорогой лидар. Нужна развитая «умная» цифровая среда — концепция V2X (Vehicle-to-Everything), когда светофоры, дорожные знаки, камеры и даже дорожное полотно, в которое встроены наноботы, обмениваются данными с процессором автомобиля по 5G-сетям. В Китае эти сети строятся с опережением графика за счет гигантских государственных субсидий.

Чем больше машин на дорогах - тем больше данных получает нейросеть, управляющая дорожным трафиком. А чем больше данных, тем быстрее обучается ИИ. Модели обучения китайских беспилотников развиваются по экспоненте, обгоняя западные аналоги на годы. Дело в том, что западные страны крайне консервативно подходят к внедрению беспилотных машин. А в США, ко всему прочему, даже нет национальных стандартов: каждый штат, от Техаса до Флориды, устанавливает свои правила. Все это ужасно тормозит прогресс.

Эпоха роботакси

В США автомобиль - это культ и базовая необходимость: более 90% американских домохозяйств владеют личной машиной. В Китае собственное авто есть пока у 40% семей. Китайцы с детства привыкли к общественному транспорту, скоростным поездам и развитым сервисам такси.

Именно поэтому китайский автопром делает ставку не на продажу дорогих беспилотных электромобилей частнику в гараж, а на автопарки - роботакси и службы доставки.

Ухань, например, уже сейчас превратился в мировую столицу автономного транспорта. Тысячи бело-зеленых роботакси компании Baidu (проект Apollo Go) круглосуточно колесят по 10-миллионному мегаполису. Поездка на таком такси обходится пассажиру в 2-3 раза дешевле обычного машины с водителем из-за отсутствия затрат на оплату труда.

На магистралях между Пекином и Шанхаем уже тестируются беспилотные фуры, а тротуары ЖК заполняют юркие роботы-доставщики от Meituan и JD, подвозящие горячую еду и посылки к дверям подъездов.

Так когда же Китай полностью откажется от бензина?

Производство бензиновых машин в Китае продолжит падать со скоростью 25-30% в год. В этом случае уже в 2028-2030 годы доля продаж авто с ДВС в структуре новых легковых машин упадет ниже символических 10%. Фактически, это будет означать, что бензиновый двигатель станет нишевым продуктом (типа аналогового фотоаппарата в эпоху смартфонов) для автоспорта или глубоких провинций.

Китайские НПЗ уже сегодня начинают перестраивать технологические цепочки, перенаправляя нефть из производства автобензина в нефтехимию - производство пластиков, полимеров и материалов для аккумуляторных батарей. Батарей, как вы понимаете, на электромобили!