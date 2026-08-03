Что ты такое: как устроены роботизированные автомойки

Всё большую популярность на территории россии набирают так называемые робот-мойки: закрытые боксы, при которых вокруг машины перемещаются подающие различные составы механизмы, которые справляются с загрязнениями за 5—15 минут, а водителю не нужно покидать салон. В беседе с Quto.ru основатель серийного производства роботизированных моек Epicarwash Анатолий Косолапов объяснил, как именно работают эти автомойки.

© Quto.ru

Геометрия

Сегодня в России можно встретить два типа механизмов: Г-образные и П-образные. Основные их отличия заключаются в геометрии моющего механизма и способа позиционирования вокруг автомобиля.

Г-образный — это робот-манипулятор, представляющий собой некое подобие «руки», которая крепится, как правило, к потолочной раме и обходит кузов по периметру на расстоянии от 0,4 од 1,2 метра, поочерёдно обрабатывая разные детали..

«С точки зрения гидродинамики, здесь вступает в силу физический закон: при увеличении расстояния от форсунки до поверхности струя воды в воздухе теряет кинетическую энергию, рассеивается и частично превращается в водяной туман. Если на прямых боковых панелях давления хватает, то на углах, капоте, задней части автомобиля и в нишах номерных знаков эффективность струи может снижаться», — отметил инженер.

П-образная конструкция — это что-то вроде арки, которая полностью перекрывает автомобиль со всех сторон и двигается во время мойки вперёд и назад. При этом кузов сканируется при помощи ультразвуковых датчиков, что позволяет механизму более точно повторять его очертания и удерживать строгое расстояние от форсунок до покрытия. Оно составляет 35 см, а рассчитанное давление бьёт по загрязнению с одинаковой силой на всех участках и буквально «срезает» плотный налёт.

© Epi Carwash

Принцип

Сам принцип работы достаточно простой, а в его основе лежит принцип химико-физического воздействия. Никакие тряпки и щётки, которые могут повредить лакокрасочное покрытие, здесь не используются.

Механизмы поочерёдно распределяют по кузову несколько составов: сначала эмульсию для расщепления структуры грязи, потом основной шампунь, после чего всё смывается водой под высоким давлением.

«Но у этой технологии есть свои четкие эксплуатационные границы», — подчеркнул Косолапов.

Где бесполезен

Подобный способ мойки может справиться со свежей дорожной грязью и реугентами, налётом от осадков, а также свежей органикой. Например, следами насекомых и птичьим помётом.

А вот против так называемого «статического налёта», который представляет собой плотную плёнку из дорожной пыли, копоти выхлопных газов, микрочастиц битума и несгоревшего дизельного топлива, робот-мойки обычно бессильны.

© Epi Carwash

«Этот состав на молекулярном уровне прочно сцепляется с порами лака. Смыть его исключительно давлением воды, без механического трения (губкой или микрофиброй на ручной мойке), физически невозможно. Также автоматика без применения спецсоставов не уберёт застарелые пятна затвердевшего битума, древесную смолу или водный камень», — пояснил эксперт.

*Сушка*

На финальном этапе кузов сушится при помощи мощных вентиляторов направленного воздуха. Эти фены способны убрать от 85% до 90% влаги с кузова, но вода может остаться в скрытых полостях: дверных ручках, уплотнителях стёкол, зазорах фар и боковых зеркал.

Чтобы это всё не оставалось на машине в виде белых разводов, на финальном этапе применяется деминерализованная воды, лишённая солей и минералов, зато с добавлением жидкого воска, создающего гидрофобную плёнку.

«Автоматическая бесконтактная мойка — это прежде всего инструмент быстрого экспресс-ухода, занимающий минимальное время. Она идеальна для регулярного поддержания чистоты автомобиля в городском цикле, оперативного смыва зимней соли или летней пыли без риска затереть лак грязными тряпками. Однако для удаления въевшегося статического налета и битумных пятен автомобилю периодически всё равно будет требоваться классическая ручная двухфазная мойка», — заключил Косолапов.

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