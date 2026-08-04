BYD решил потеснить «японцев» у них дома

В Японии стартовали продажи кей-кара BYD Racco с запасом хода до 320 км.

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На японском рынке появился BYD Racco – и это не просто очередная электрическая малолитражка. Китайский кей-кар уже успел навести шороху, ведь его характеристик хватает, чтобы напрямую угрожать местным бестселлерам. В компании Suzuki, например, открыто заявили – растущая конкуренция вызывает серьезное беспокойство.

Повод для тревоги у японцев более чем весомый. Во-первых, цена. Базовую версию оценили в 2 145 000 иен, что примерно соответствует 1 030 000 рублей. Если же вынести за скобки налоги и обязательные сборы, прайс и вовсе сжимается до 1 950 000 иен – это 937 тысяч рублей. Для сравнения, местный Nissan Sakura при всех своих талантах стоит ощутимо дороже.

Подчеркнем: речь о дебютной для китайского гиганта модели, спроектированной строго под японские нормативы. В BYD умеют создавать компактные авто, но именно ради Racco пришлось вписаться в жесточайшие лимиты по длине и сделать самую короткую машину за всю историю бренда. Помогал в этом Хирохидэ Тагава – человек, который почти три десятка лет проработал в Nissan инженером-конструктором и знает о кей-карах абсолютно все.

Дизайн у новинки получился самобытным, отсылок к актуальной линейке BYD почти не найти. Передок украсили характерной оптикой и массивной бамперной группой. В профиль машина здорово напоминает японские субкомпактвэны – те же почти прямоугольные очертания кузова с вертикальными стойками, как у Toyota Roomy, Honda N-Box или Suzuki Solio Bandit. Секрет прост: внутри крошечного автомобиля каждый миллиметр на счету, и лишь такая форма позволяет выжать максимум пространства. Кстати, задние двери тут сдвижные – заходить на второй ряд с ними заметно удобнее.

Корма решена в более привычном для BYD стиле – привлекает внимание эффектный монофонарь. Крышка багажника смотрится внушительно, хотя по факту погрузочный объем ограничен 280 литрами. И это еще не предел: задний диван, как водится у кей-каров, можно двигать, уменьшая доступное пространство для сумок. Посадка в салоне – четырехместная.

Габариты у Racco следующие: длина – 3395 мм, ширина – 1475 мм, высота – 1800 мм. Расстояние между осями – 2520 мм. Любопытно сопоставить эти цифры с другими «малышами» бренда. Старый BYD Flyer насчитывал 3605 мм в длину. Актуальный Seagull для китайского рынка – 3780 мм. А прежний рекорд по миниатюрности удерживала модель F0 с показателем 3460 мм, делившая дизайнерские решения с Toyota Aygo.

Интерьер выстроен по всем канонам практичных кей-каров. Главная фишка – тотальная забота о мелочах. Поскольку объем багажника невелик, салон буквально усеян нишами для вещей: длинная горизонтальная полка на передней панели, бардачок, площадка для смартфонов, подстаканники под ней, закуток у рулевой колонки. В передних дверных картах нашлось место для бутылочниц, а вот задние двери их лишены. Зато держатели для напитков встроены прямо в стойки кузова возле дивана. А еще пассажирам сзади полагаются откидные столики, смонтированные на спинках передних сидений.

Центральное место на торпедо занимает экран мультимедийной системы, но для управления климатом и прочим оставили физические кнопки – решение, которое многие оценят. Рычаг выбора режимов движения, в типично японской манере, расположен не на центральном тоннеле, а прямо на передней панели. Руль трехспицевый, мультифункциональный, и по дизайну он явно перекликается с баранками, которые ставят на моделях семейства BYD Ocean.

Базовая комплектация у Racco на удивление богата. Уже в старте есть сдвижные задние двери с электроприводом, ключ с NFC, предварительный подогрев батареи, подогрев передних сидений, контроль давления в шинах и даже подстаканники с подогревом. Палитра кузова – шесть оттенков, интерьер можно выбрать в двух вариантах. Правда, черно-бежевое исполнение салона доступно только в топ-версии 300 Premium.

В движение Racco приводит электромотор мощностью 64 л.с. с крутящим моментом 160 Нм. Покупатель волен выбирать между батареей емкостью 22,4 кВт·ч и 35,9 кВт·ч. В первом случае запас хода на одной зарядке составляет 210 км, во втором – 320 км.

Именно 320-километровый показатель окрестили рекордным для заводских электрических кей-каров в Японии. Ближайший аналог – Honda N-One e – при еще более компактных размерах может похвастаться максимум 295 км. Так что китайский новичок действительно обходит местных игроков по дальнобойности.

Шансы превратиться в бестселлер у BYD Racco есть, но легкой прогулки не будет. Японцы исторически преданы локальным брендам, и государство этому протекционизму, мягко говоря, не мешает. А конкуренты, надо признать, очень сильны. Лидер сегмента – Honda N-Box – удерживает звание самой популярной машины в стране в принципе. Только за первый квартал 2026 года эти кей-кары разошлись тиражом свыше 56 тысяч экземпляров.

Сама компания BYD осваивает японский рынок с 2023-го. Сегодня там представлены седан Seal, хетчбэк Dolphin и кроссоверы Atto 3, Sealion 6 и Sealion 7.

Что касается России, Racco вполне может добраться и до нас – по каналам параллельного импорта из Японии, так как в Китае модель продавать не собираются. В последнее время кей-кары в РФ набирают популярность: ставки утильсбора для них щадящие, финальная цена не становится космической, а по практичности эти «малыши» зачастую не проигрывают более крупным автомобилям B-сегмента.

Ранее «За рулем» рассказал о том, почему кроссоверы-«малыши» уходят с рынка.