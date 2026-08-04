В Севастополе отменили продажу топлива по QR-кодам

На АЗС Севастополя с сегодняшнего дня возобновляется свободная продажа топлива, система QR-кодов больше не применяется.

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Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, на всех АЗС в городе теперь можно свободно купить любой вид топлива. При этом будет сохраняться ограничение в 20 литров на один автомобиль, чтобы не создавался искусственный дефицит.

Также сегодня на заправках двух сетей ТЭС и АТАН должна снизиться цена на бензин АИ-92 до 100 рублей за литр. Бензин подешевеет благодаря региональной субсидии топливным компаниям полуострова, которая поможет сдерживать уровень цен.

Власти рассчитывают, что к середине августа также сократится стоимость АИ-95 и дизеля за счет федеральных мер поддержки. Сейчас их стоимость составляет около 180 рублей за литр.

Систему QR-кодов в Севастополе ввели с 7 июня, чтобы регулировать очереди на АЗС. Она позволяла заправить 20 литров топлива один раз в неделю. В понедельник, 3 августа, по QR-кодам еще продавали три вида топлива: бензин АИ-92, АИ-95 и дизель, а также газ пропан-бутан для бытовых баллонов.