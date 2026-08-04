Почему премиальный Zeekr 9X заблокировал владельца и превратился в «кирпич»

Zeekr 9X удаленно заблокировал часть функций при выезде из Китая.

© runews24.ru

Поездка на премиальном китайском электрокроссовере Zeekr 9X обернулась для владельца 30-часовым кошмаром на границе Китая и Казахстана. Сразу после пересечения пункта пропуска автомобиль самостоятельно отключил навигацию, заблокировал багажник и лючок бензобака, а также запер бардачок с документами — все это без какого-либо физического вмешательства. Производитель объяснил это встроенным защитным алгоритмом, предназначенным для борьбы с угонами и нелегальным экспортом.

В конце июля 2026 года во всех соцсетях, в первую очередь китайских, бурно обсуждали неприятный инцидент. Гражданин Китая по фамилии Лю, около полугода назад купивший новый Zeekr 9X, отправился на нём в путешествие по маршруту Китай – Казахстан – Европа. Однако сразу после пересечения казахстанской границы премиальный кроссовер неожиданно ограничил работу ряда электронных систем. У автомобиля перестали работать навигация, некоторые электроприводы и электронный замок лючка бензобака. Более того, оказался заблокированным бардачок, где лежали документы. При этом рулевое управление, тормоза и другие критически важные системы продолжили работать в штатном режиме.

В Zeekr объяснили, что причиной стал встроенный механизм защиты, который в некоторых случаях автоматически активируется при пересечении государственных границ. Он предназначен для предотвращения краж, контрабанды и нарушения правил международного экспорта автомобилей. По данным СМИ, система отслеживает геолокацию и продолжительное пребывание машины за пределами страны покупки.

Лю заранее проходил плановое обслуживание у официального дилера и сообщил сотрудникам о намерении отправиться в Европу через Казахстан, однако о возможной автоматической блокировке его никто не предупредил. Восстановление полного функционала заняло более 30 часов. После резонанса в СМИ компания Zeekr пообещала пересмотреть алгоритмы защиты и упростить разблокировку через мобильное приложение, чтобы не создавать проблем автотуристам. Однако производитель заявил, что блокировка может повториться при пересечении следующих границ.

По мнению специалистов «Автовзгляда», с развитием софтверно-определяемых автомобилей (SDV) владение машиной становится условным, а зависимость от сервисов бренда и наличия связи превращает авто в «кирпич» без внешнего физического вмешательства. Вопрос о том, насколько необходимы такие технологичные помощники, становится всё более актуальным.

Ранее эксперты предупреждали, что китайские производители начали дистанционно блокировать машины, ввезённые по «серым» схемам. Случай с Zeekr 9X показал, что от подобных ограничений не застрахованы даже владельцы, купившие автомобиль официально и планирующие легальные международные поездки.

Ранее эксперт раскрыл, как распознать фальшивое масло до того, как заклинит двигатель. Скупой платит дважды: эксперты раскрыли главную ошибку россиян при покупке б/у авто.