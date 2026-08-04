Суд напомнил, за какие нарушения правил можно лишиться машины

Автовладельцы могут лишиться своего транспорта за выезд на встречную полосу. Конечно, такая мера наказания применяется нечасто. До конфискации, как говорится, надо "дослужиться". Но мера есть, и она действует, свидетельство чему - решение Мурманского областного суда.

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О том, что за повторное управление авто в нетрезвом виде могут конфисковать машину, известно всем. Таких дел в России тысячи. Но мало кто помнит, что конфискация предусмотрена и за другие нарушения Правил дорожного движения, совершенных не в первый раз.

В данной истории некий водитель в Оленегорске при повороте направо выехал на встречную полосу. Это увидели сотрудники Госавтоинспекции. Они остановили водителя, начали оформлять нарушение. И тут выяснилось, что такой маневр он совершил не впервые. Более того, за предыдущее нарушение был лишен прав, и срок лишения еще не истек. Было возбуждено уголовное дело по статье 264.2 УК. Материалы направлены в суд.

В суде водитель пояснил, что вынужден был выехать на встречную полосу, чтобы объехать яму на дороге. Однако из материалов дела - показаний свидетелей, схемы места нарушения, записей видеорегистраторов - следовало, что яма находилась не на проезжей части, а за ее пределами, на грунтовом покрытии, и не была препятствием, которое вынуждало бы водителя нарушать правила.

В итоге водитель был осужден по части 1 статьи 264.2 УК и приговорен к штрафу в размере 210 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на два года. Ему также предоставлена рассрочка уплаты штрафа на 3,5 года. Кроме того, суд принял решение о конфискации автомобиля, которым он управлял, в доход государства. И Мурманский областной суд согласился с таким решением.

Конфискация авто в результате нарушений Правил дорожного движения применяется недавно. С нетрезвыми водителями все просто. Сначала человек попадается пьяным за рулем и его лишают прав. Но, будучи лишенным прав, он снова садится за руль. И это уже уголовная статья, которая предусматривает конфискацию машины.

Другой вариант - выезд на встречную полосу. За первое нарушение водитель может получить штраф или лишиться прав. За второе - лишение прав обязательно. Если же он, будучи уже лишенным права управления, сядет за руль и вновь совершит такое нарушение, его привлекут к уголовной ответственности, которая предусматривает конфискацию авто. Под эту же статью подпадает и превышение скорости более чем на 60 км/ч.

Но есть и другие нарушения, за которые лишают права управления. Например, проезд на красный сигнал светофора. Тут, правда, все сложнее. Первый раз попался - получил штраф. Второй раз - лишился прав. Снова нарушил - получил дополнительное лишение за повторность. Еще раз попался - административное наказание, но более суровое. А уж следующая такая выходка обернется уголовной статьей с конфискацией машины.

Впрочем, подобных случаев единицы.